Nommé directeur sportif de l’AJ Auxerre à l’automne, David Wantier, ancien de l’ASSE, se retrouve aujourd’hui au centre d’un projet sportif qui patine dangereusement. Alors que l’AJA est lanterne rouge de Ligue 1, son rôle interroge autant qu’il cristallise les tensions en interne.

L’AJ Auxerre va mal. Après une saison 2024-2025 conclue à une honorable 12e place, le club bourguignon s’est effondré ces derniers mois. Douze points seulement au compteur. Une avant-dernière place qui inquiète. Et dans cette chute progressive, un nom revient avec insistance : celui de David Wantier, ex-directeur sportif de l’ASSE, désormais en première ligne à l’AJA.

David Wantier, un pouvoir renforcé à Auxerre

Arrivé à Auxerre en 2022 comme prestataire, David Wantier a longtemps œuvré dans l’ombre. Très discret médiatiquement, l’ancien dirigeant de ASSE a progressivement étendu son influence en coulisses. Jusqu’à obtenir, le 7 octobre dernier, le poste officiel de directeur sportif.

Une promotion attendue, voulue par l’intéressé, et validée par le propriétaire James Zhou. Wantier a même rendu sa licence d’agent pour occuper pleinement cette fonction stratégique. Un symbole fort. Mais aussi un tournant dans la gouvernance sportive de l’AJA.

Depuis cette nomination, Wantier est au centre de toutes les décisions sportives. Recrutement, construction de l’effectif, échanges directs avec l’actionnaire. Une proximité qui a parfois mis de côté le président Baptiste Malherbe, créant une forme de flou hiérarchique au sommet du club.

Un mercato discret qui fragilise le projet de l'AJA

C’est surtout sur le terrain du recrutement que le bilan interroge. Le dernier mercato estival, piloté par Wantier, est jugé trop léger pour un club promu avec ambition. Les arrivées de Sierralta, Marvin Senaya ou Danny Namaso n’ont pas permis d’élever le niveau de l’équipe.

À Auxerre, certains estiment toutefois que Wantier a aussi réussi des coups, à l’image du recrutement d’Han-Noah Massengo. Mais ces réussites ponctuelles ne masquent plus la réalité comptable.

L’ombre de l’ASSE et un contexte explosif

Passé par Saint-Étienne, David Wantier n’est pas un inconnu dans les environnements sous pression. À l’ASSE déjà, son passage avait divisé. À Auxerre, il se retrouve aujourd’hui au cœur d’un climat lourd, entre tensions internes, défiance larvée et résultats alarmants.

La situation est d’autant plus sensible que Wantier a été condamné en première instance en octobre 2024 dans une affaire liée aux agents. Un élément extra-sportif qui fragilise encore un peu plus sa position, même s’il continue de bénéficier du soutien de l’actionnaire.

À l’AJ Auxerre, les joueurs refusent de lâcher. Le vestiaire soutient toujours Pélissier. Mais le temps presse. Et dans cette faillite collective, le rôle du directeur sportif est désormais scruté à la loupe.

La mission de David Wantier était de structurer et stabiliser l’AJA. Pour l’instant, le club s’enfonce. La suite de la saison dira si l’ancien Stéphanois peut redresser la barre… ou s’il deviendra, à son tour, le symbole d’un échec plus global.

