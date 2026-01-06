Formé à l’ASSE et désormais aguerri aux championnats nationaux (35 matchs en N1, 55 en N2 et 29 en N3) Anthony Maisonnial s’est engagé avec un nouveau club après un bref passage par Bastia.

C’est en gravissant les échelons un à un qu’Anthony Maisonnial s’est construit avec l’ASSE dans la peau. Formé de A à Z chez les Verts, le portier a signé son premier contrat professionnel à seulement 17 ans. Il a découvert la Ligue 1 lors d’une entrée en jeu à Lorient, avant d’être titularisé face à Nancy, puis en Coupe de France.

Malgré ces premières apparitions prometteuses, Maisonnial a choisi de tourner la page. La faute à une concurrence trop forte, avec les indéboulonnables Ruffier et Moulin qui bloquaient son horizon.

Le natif de Saint-Priest-en-Jarez a alors pris la direction du FC Sion en mai 2018. Après une saison en Suisse, il est revenu en France et a rejoint le Paris FC, en Ligue 2, où il a disputé 12 rencontres. Il a ensuite poursuivi son parcours en National avec Bourg-en-Bresse, enchaînant 35 matchs, puis a rejoint Andrézieux-Bouthéon en National 2. En deux saisons, il s’y est imposé avec 55 apparitions. En 2024, il a signé au SC Bastia, mais a quitté le club un an plus tard.

L'ancien portier de l'ASSE en banlieu lyonnaise

Début décembre, Foot Amateur annonçait la signature d’Anthony Maisonnial à l’AS Saint-Priest, alors pensionnaire du groupe C de National 2. Sans club depuis son départ de l’Île de Beauté, le gardien d’1m88 retrouve dans sa poule Andrézieux-Bouthéon, mais aussi quelques visages bien connus, dont les anciens Verts Maxence Chapuis et Habib Koné.

Un retour en Rhône-Alpes qui lui offre une belle opportunité de relancer sa carrière dans un environnement familier.

Le parcours d'Anthony Maisonnial depuis son départ de l'ASSE :