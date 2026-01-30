Comme annoncé en exclusivité par Peuple-Vert, Marten-Chris Paalberg va s'engager avec l'ASSE dans les prochains jours. Cette recrue de 17 ans, prévue pour l'équipe réserve de l'ASSE, intrigue. Florent Toniutti a présenté le jeune estonien dans une vidéo publié sur sa chaîne Twitch. Extraits.

Florent Toniutti sur Paalberg : "Il s'agit d'un tout jeune joueur qui marque depuis qu'il a commencé à jouer en pro. C'est un avant-centre qui est déjà international estonien. Depuis qu'il joue avec les professionnels, c'est 21 buts 4 passes décisives en 33 rencontres, le tout sur deux saisons. Le championnat estonien se joue sur l'année civile. À partir de mai 2025, il enchaîne les buts jusqu'en fin de saison en novembre."

Paalberg prochain prodige ?

Florent Toniutti sur Paalberg : "Comment vraiment juger un joueur dans un championnat mineur et sa transposition à un championnat plus huppé ? L'exemple de Paalberg peut être intéressant.

La première chose, c'est qu'il ressort avant tout par ce qui font les qualités d'un joueur de surface : la finition, etc. Mais très peu sur le reste du jeu.

C'est un joueur qui fait les efforts défensifs. Le Haaland de l'Estonie ? Alors il faut évidemment garder des grandes pincettes lorsqu'on compare. Mais il a des facettes qui peuvent rappeler le norvégien.

Malgré sa taille (1.88m), il a une bonne pointe de vitesse. Il a cette capacité à finir pied droit ou pied gauche."

L'ASSE aura du travail

Florent Toniutti sur Paalberg : "On voit vite qu'il a encore du déchet dans les remises. Le jeu de déviation doit être affiné. Il n'est pas prêt pour la Ligue 2. Idem dans la conduite de balle et les duels. Un joueur d'instinct qui pèse dans le dernier tiers, mais qui n'est pas encore fiable. C'est là que la différence se fait. Dans un championnat comme l'Estonie, il devrait être plus dominant sur certains aspects. Paalberg, aujourd'hui, est un joueur qui n'est pas prêt pour le très haut niveau. Et c'est relativement logique. Le premier objectif avec lui est de le faire enchaîner avec la réserve de l'ASSE. Il va donc jouer en National 3 au départ."

Paalberg pour l'après-Stassin ?

Florent Toniutti sur Paalberg : "Ce qui est amusant, si on compare Paalberg et Lucas Stassin (cette saison) on voit que Paalberg apparaît comme un mini Stassin. Dans l'idée, on peut se dire que l'ASSE a recherché un jeune joueur qui peut se rapprocher du profil de Lucas Stassin. Paalberg est donc un joueur en développement que l'ASSE va chercher à poursuivre. Reste à savoir combien de temps ça prendra pour le voir intégrer le groupe professionnel."

L'ASSE comme l'Union Saint Gilloise ?

Florent Toniutti sur Paalberg : "Sur notre modèle d'analyse, on voit que marquer beaucoup de but ne suffit pas toujours à se transporter dans un championnat supérieur.

Si on regarde la base de données, on peut observer les meilleurs joueurs du championnat estonien ces dernières saisons. Notamment les attaquants les mieux notés. Paalberg apparaît évidemment. C'est le plus jeune joueur. Mais il y a un gap avec les deux premiers qui sont David Promise et Guilherme Smith, lors de la saison 2024-2025.

Les deux joueurs se sont retrouvés dans le même club : l'Union Saint-Gilloise (club qui recrute essentiellement avec la DATA). Promise explose cette saison avec 9 buts au compteur. Ces deux joueurs surnageaient plus que Paalberg en Estonie.

Essentiellement sur tout ce qui tourne autour du duel (dribbles et duels aériens). C'est là que la différence se fait avec Paalberg. C'est comme ça que des joueurs dans des petits championnats peuvent être plus simplement transposable dans d'autres championnats. Pas encore le cas du futur joueur de l'ASSE"

Source : Florent Tonietti - Expert Data