C'est un véritable coup de théâtre qui secoue le mercato et qui interpelle forcément du côté du Forez. Alors que l'arrivée de la pépite ivoirienne Yan Diomandé au Real Madrid semblait acquise, le transfert ne peut pas être officialisé à cause d'un litige contractuel majeur. Au cœur de cette tempête juridique se trouve une figure bien connue des supporters stéphanois : Max-Alain Gradel.

L'ancien attaquant de l’ASSE et choucou de Geoffroy-Guichard, aujourd'hui reconverti dans la représentation de joueurs, a porté l'affaire directement devant la FIFA pour une rupture de contrat présumée avec le jeune ailier ivoirien.

Selon les informations dévoilées par le quotidien espagnol Diario AS, le géant madrilène n’était pas au courant de l'existence de ces tensions juridiques au moment de négocier.

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Le Real Madrid a en effet mené l'intégralité des tractations avec l'agence Roc Nation, ignorant le différend opposant Diomandé à Gradel. Un énième rebondissement dans un dossier qui a déjà énormément fait parler dans ce mercato.

Cette situation complexe déclenche aujourd'hui l'application stricte de la réglementation de la FIFA, ce qui pourrait impacter de plein fouet l'homologation et l'inscription officielle du joueur auprès de la ligue espagnole.

Un litige qui pourrait bloquer l’un des plus gros transferts de ce mercato estival

L'ironie de l'histoire est d'autant plus grande que tout était déjà scellé et finalisé avec le RB Leipzig pour conclure l'opération. Désormais, le dossier se retrouve complètement gelé. La seule porte de sortie à court terme repose sur l'obtention d'une autorisation spéciale de la FIFA afin de délivrer une licence provisoire à Diomandé.

Une mesure d'urgence qui déterminera la suite des événements : soit le transfert finit par se boucler de justesse, soit l'officialisation subit un retard conséquent, soit l'opération s'arrête tout simplement net.

Max Alain Gradel, ancien joueur de l’ASSE, se retrouve donc dans un imbroglio qui concerne l’un des dossiers les plus bouillants de ce mercato estival