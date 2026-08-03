Le FC Nantes, désormais concurrent direct de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2, pourrait prochainement changer de propriétaire. Un protocole d'accord aurait été signé avec un groupe d'investisseurs, ouvrant la voie à une possible vente du club.

Relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière, le FC Nantes vit un été particulièrement agité. Selon les récentes informations, Waldemar Kita aurait signé un protocole d'accord avec des investisseurs d'origine britannique. Si l'opération se concrétise, les Canaris pourraient entrer dans une nouvelle phase de leur histoire.

Pour l'ASSE, cette situation mérite une attention particulière. Nantes figure parmi les clubs les plus ambitieux du championnat et son avenir pourrait avoir un impact direct sur sa compétitivité en Ligue 2.

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Un rachat qui pourrait tout changer

La presse sportive évoque un processus déjà bien avancé. Un audit externe aurait été lancé et les discussions se poursuivraient depuis plusieurs mois. Le projet viserait un rachat du club autour de 120 millions d'euros, un montant déjà évoqué par Waldemar Kita lorsqu'il espérait encore maintenir Nantes en Ligue 1.

Le président nantais dément toutefois tout accord définitif. Par l'intermédiaire de son entourage, il affirme qu'aucune signature n'est intervenue et que les discussions restent confidentielles.

En parallèle, Nantes mène une politique de réduction de sa masse salariale et de réorganisation de son effectif. Plusieurs départs importants ont déjà été enregistrés, tandis que le club reste sous contrainte sur le marché des transferts.

Un rival de poids pour les Verts

Cette possible vente intervient à quelques jours du début du championnat. Nantes, qui retrouvera officiellement la Ligue 2 cette saison, fait partie des favoris à la remontée, au même titre que l'AS Saint-Étienne, Reims ou encore Montpellier.

Un changement de propriétaire pourrait accélérer certains dossiers, renforcer les moyens du club ou, au contraire, créer une période d'instabilité en pleine saison. Dans tous les cas, cette situation ajoute une dimension supplémentaire à la lutte pour les premières places.

Pour l'ASSE, qui a elle-même connu un changement d'actionnaire avec l'arrivée de Kilmer Sports Ventures, le parallèle est intéressant. Les deux clubs historiques abordent cette saison avec des ambitions élevées, mais aussi avec des enjeux économiques majeurs.

Le dossier nantais pourrait donc devenir l'un des feuilletons à suivre de cette saison de Ligue 2, tant il pourrait influencer l'équilibre des forces parmi les prétendants à la remontée.