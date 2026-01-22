Le mercato d’hiver n'est pas follement enthousiasmant à l’AS Saint-Étienne. Plusieurs anciens Verts, passés par le Forez ces dernières saisons ou formés au club, ont en revanche connu des mouvements durant ce mercato hivernal. Des retours en Ligue 1 aux départs vers l’étranger, en passant par des mouvements plus "exotiques", tour d’horizon d’un hiver agité pour les ex-Stéphanois.

Parmi les mouvements les plus marquants de la mi-janvier, Lucas Gourna-Douath a officiellement fait son retour en Ligue 1. Le milieu de terrain, formé à l’ASSE, s’est engagé avec Le Havre AC dans le cadre d’un prêt en provenance du RB Salzbourg. Un choix stratégique pour le joueur de 22 ans, désireux de retrouver du temps de jeu dans un championnat qu’il connaît parfaitement. De quoi se questionner sur la trajectoire de la carrière de celui que l'on pensait sur le tremplin vers un grand d'Europe.

Autre trajectoire, autre continent pour Makhtar Gueye. L’attaquant sénégalais a quitté Blackburn Rovers pour s’engager avec Shanghai Shenhua, club de premier plan en Chine. Un transfert qui marque un tournant extra-européen dans la carrière de l’ancien Vert.

Kurt Zouma, du la gloire à l'oubli...

La première semaine de janvier a également été riche en mouvements. Kurt Zouma, passé par l’ASSE lors de ses jeunes années, se retrouve aujourd’hui sans club après la fin de son aventure avec le CFR Cluj.

Chez les plus jeunes, Lenny Pastor a choisi de s’exiler en Turquie en rejoignant l’Eyüpspor, tandis que Hernani s’est engagé avec l’AC Monza, en Serie B.

En France, plusieurs anciens stéphanois ont animé le mercato des divisions inférieures. Samy Baghdadi a quitté Valenciennes FC pour rejoindre le FC Sochaux-Montbéliard, pendant que Charles Abi faisait le chemin inverse en signant à Valenciennes FC après son passage au FC Rouen.

Les anciens Verts à l'arrêt ou en pleine résurrection !

D’autres anciens Verts connaissent une période de transition. Anthony Maisonnial a trouvé un nouveau point de chute à l’AS Saint-Priest, tandis que Zakaria Nadrani s’est engagé avec le RAEC Mons. À l’inverse, Noham Abdellaoui a quitté l’Orlando City B, et Jérémie Porsan-Clémente comme Mathys Saban se retrouvent libres après la fin de leur contrat avec le Riga FC et le Racing Luxembourg.

Enfin, certains visages bien connus du Forez continuent d’évoluer au plus haut niveau. Claude Puel poursuit son aventure sur le banc de l’OGC Nice, tandis que Rémy Cabella a fait son retour en Ligue 1, prêté par l’Olympiakos au FC Nantes. Plus loin encore, Pape Abou Cissé a signé en Islande avec l’IF Vestri.