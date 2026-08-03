L'ASSE voit chaque année passer de nombreux joueurs au sein de son centre de formation. Tous suivent des trajectoires différentes. Le chemin est parfois plus sinueux pour certains qui doivent redescendre à l'échelon inférieur. C'est le cas de Jordan Morel, qui retrouvera les Verts cette saison.

Membre de la génération 2003 de Lucas Gourna-Douath, Jordan Morel a passé cinq saisons à l'ASSE. En 2021, il apprend toutefois qu'il ne sera pas conservé. Il rebondit ensuite à Bourg-en-Bresse avec qui il monte en National (désormais Ligue 3), avant de s'engager avec Orléans, toujours dans la même division, où il a performé la saison dernière.

Cet été, c'est l'USL Dunkerque qui a jeté son dévolu sur le milieu de terrain passé par le Forez. À 23 ans, Jordan Morel va donc découvrir la Ligue 2. Il s'est d'ailleurs exprimé au micro de La Voix du Nord quelques jours après son transfert. Extraits.

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"Ne pas avoir été conservé" à l'ASSE : "la plus grande force" de Jordan Morel

L'ancien stéphanois est d'abord revenu sur son départ du club : "C’est ma plus grande force : le fait de ne pas avoir été conservé à Saint-Étienne. Cela m’a forgé, ça m’a endurci mentalement. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est que j’ai dû passer par des épreuves que, peut-être, des personnes n’ont pas connues en ayant eu plus de facilité. Cela prend encore plus de sens et de valeur. Voilà, ça fait partie d’un parcours de vie, d’une carrière. Je suis très content d’arriver là."

Un départ qui n'a semble-t-il jamais vraiment été justifié par l'ASSE : "C’était la période Covid. Je n’ai même pas eu d’entretien en face-à-face. C’était un entretien en facetime, sur un téléphone. J’ai appris que la décision venait de plus haut, que ce n’était pas un choix vraiment sportif. C’était assez spécial. Oui, très spécial à encaisser pour moi et ma famille. C’est une cicatrice qui n’est pas encore refermée."

Découverte de la Ligue 2 aux côtés d'un champion du monde

Jordan Morel ne s'est cependant jamais laissé abattre. Le voilà aujourd'hui en Ligue 2, un championnat qu'il a forcément hâte de découvrir. S'il a bien noté la date du déplacement des Maritimes à Geoffroy-Guichard (le 29 janvier 2027), il ne fait pas de ce match une obsession : "Tout ce que je veux, c’est montrer mes qualités à ce niveau-là sur tous les matchs, pas seulement à Saint-Étienne."

Et le jeune milieu de terrain pourra compter cette saison sur les conseils avisés de Steven Nzonzi. Désormais âgé de 37 ans, le champion du monde est de retour en Ligue 2, dans les Hauts-de-France : "Forcément, ça reste un gros plus pour toute l’équipe et pour moi aussi. On va essayer, je vais essayer, de puiser au maximum toute l’expérience qu’il a, qui est quand même énorme. Forcément, c’est un gros plus pour nous. On sera content qu’il soit avec nous. Après, le plus important, ça restera toujours l’équipe. Il va jouer derrière moi, ça va beaucoup m’aider."