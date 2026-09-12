Après un nul plein de regrets face à Sochaux à domicile (1-1), les Palois et le duo de prêtés stéphanois se déplaçaient à Montpellier, tout juste battu par l'ASSE (3-1), à l'occasion de la sixième journée de Ligue 2.

Vendredi dernier, le Pau FC abordait la réception du FC Sochaux-Montbéliard au Nouste Camp avec la ferme intention de transformer la débauche d'énergie entrevue à Rodez (2-2) en un succès comptable devant ses supporters en Ligue 2.

Pourtant, le scénario s'est à nouveau avéré contrariant pour les hommes de Thierry Debès. Après une ouverture du score, les Palois se sont fait rejoindre par des Sochaliens accrocheurs. Et malgré une supériorité numérique disputée pendant près d'une demi-heure en fin de rencontre, les coéquipiers de Dodote n'ont jamais trouvé la solution pour forcer le verrou adverse et l'emporter.

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Titulaire indiscutable dans l'axe droit de la défense à trois, le joueur formé à l'ASSE a une nouvelle fois disputé l'intégralité de la rencontre face à Sochaux. Semaine après semaine, il impose son autorité et confirme son statut de cadre de l'arrière-garde béarnaise et grapille de l'expérience en Ligue 2.

Luan Gadegbeku, a quant à lui, démarré sur le banc avant d'effectuer son entrée à la 68ᵉ minute de jeu. Lancé pour apporter sa sérénité et sa qualité technique dans la conservation du ballon au moment de pousser face au bloc sochalien, le milieu continue d'accumuler de précieuses minutes dans l'entrejeu.

Pau voulait s'offrir Montpellier à la Mosson en Ligue 2

Ce nouveau rendez-vous s'annonçait particulièrement relevé pour le Pau FC sur la pelouse du Stade de la Mosson. Les Montpelliérains, battus 3-1 par l'ASSE lors de la dernière journée, abordaient cette affiche avec la ferme intention de se racheter devant leur public. Après une prestation dont le contenu a été jugé satisfaisant dans le Forez, le MHSC voulait repartir de l'avant en Ligue 2.

Pour Axel Dodote et Luan Gadegbeku, ce choc face à un prétendant au haut de tableau représentait une opportunité idéale d'accumuler un maximum d'expérience et d'affiner leurs repères en Ligue 2.

Nouvelle défaite

Remplaçant au coup d'envoi, Luan Gadegbeku est entré à la 70e minute de jeu alors qu'Axel Dodote n'a pas joué. Pau s'est incliné 1-0. Une sale soirée pour les palois qui sont 15e à l'issue de cette 6e journée avec 5 points.