L’ASSE a dominé Montpellier (3-1) dans un Geoffroy-Guichard bouillant. Malgré la défaite du MHSC, Zoumana Camara a apprécié le visage affiché par ses jeunes joueurs. L’entraîneur montpelliérain a toutefois regretté certaines décisions arbitrales favorables, selon lui, aux Verts. Des propos recueillis par le Progrès.

L’ASSE poursuit son parcours parfait. Face à Montpellier, les Stéphanois ont signé une cinquième victoire en cinq journées de Ligue 2. Maxime Bernauer, Augustine Boakye et Joshua Duffus ont trouvé le chemin des filets. Daylam Meddah avait pourtant permis au MHSC de revenir à 1-1 juste avant la pause.

Une rencontre durant laquelle Montpellier a tenté de bousculer les Verts. Après le match, Zoumana Camara retenait notamment l’attitude de son équipe. Mais l’ancien Stéphanois avait aussi quelques reproches à adresser à l’arbitrage.

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ASSE-Montpellier : Camara regrette l’entame

Montpellier a réussi à contrarier l’ASSE durant la première période. Les Héraultais ont même répondu rapidement à l’ouverture du score spectaculaire de Maxime Bernauer. Meddah a égalisé dans le temps additionnel et remis les deux formations à égalité au moment de rejoindre les vestiaires.

Le scénario a toutefois rapidement basculé au retour des vestiaires. Augustine Boakye a redonné l’avantage à l’ASSE à la 49e minute d’une frappe puissante d’environ 25 mètres. Joshua Duffus a ensuite définitivement mis les Verts à l’abri à la 71e minute.

Zoumana Camara estime que son équipe a notamment payé son manque d’expérience.

« Il a manqué un meilleur début de seconde mi-temps, d’expérience, de vécu. Et ça, ça ne s’achète pas, le temps fera la différence. C’est un match sur lequel les jeunes doivent s’appuyer pour s’améliorer. On est venus avec de la personnalité, leur poser des problèmes. »

Une analyse qui n’empêche pas le technicien montpelliérain d’avoir quelques regrets. Et ceux-ci concernent notamment le corps arbitral.

Camara pointe une décision arbitrale

L’action précédant l’ouverture du score de Maxime Bernauer a particulièrement agacé le banc montpelliérain. L’Équipe estime également que le but stéphanois aurait pu être refusé pour une faute d’Aron Csongvai sur Hichem Abderrebi au départ de l’action.

Zoumana Camara n’a pas caché son incompréhension après la rencontre.

« Sur le but, le tacle est sur le ballon et sur la cheville d’Abderrebi, l’ambiance pousse parfois l’arbitre à donner des décisions en faveur de ce club que je connais bien. Je lui ai dit à la mi-temps de manière respectueuse. »

Une sortie qui place donc l’arbitrage au cœur de son analyse. Camara connaît parfaitement l’environnement stéphanois pour avoir porté le maillot vert entre 2004 et 2007. Cette fois, il se trouvait dans le camp adverse et a estimé que la pression de Geoffroy-Guichard avait pu peser sur certaines décisions.

Ironie du scénario, Montpellier a également bénéficié d’une situation litigieuse. Sur les images télévisées, Daylam Meddah semble en position de hors-jeu au moment d’inscrire le but du 1-1.

Cela ne change toutefois pas l'essentiel. L’ASSE a fait la différence après la pause avec deux réalisations spectaculaires. Les Verts s’imposent 3-1 et signent surtout une cinquième victoire consécutive en cinq journées. Un départ parfait qui leur permet de poursuivre leur marche en avant en Ligue 2.