L’ASSE célèbre l’épopée 1976 avec une collection anniversaire exclusive signée hummel. Une gamme chargée d’histoire, entre émotion, héritage et solidarité.

Cinquante ans après, l’émotion reste intacte. L’AS Saint-Étienne (ASSE) replonge ses supporters dans la légende de 1976 avec une collection capsule inédite. En collaboration avec hummel, le club rend hommage à cette équipe mythique qui a marqué toute une génération. De Saint-Étienne à Glasgow, jusqu’aux Champs-Élysées, cette épopée continue de vibrer dans les mémoires. Et aujourd’hui, elle s’invite dans le vestiaire des supporters.

Une collection ASSE 1976 fidèle à l’histoire

Le 12 mai 1976 reste une date gravée à jamais. Les Verts de Robert Herbin, emmenés par Jean-Michel Larqué, disputaient la finale de la Coupe des clubs champions européens à Glasgow. Malgré la défaite face au Bayern Munich, le parcours stéphanois reste l’un des plus marquants du football français. Copenhague, les Rangers, le Dynamo Kiev ou encore le PSV Eindhoven avaient cédé face à la force collective des Verts.

C’est cet héritage que l’ASSE et hummel ont choisi d’honorer. La pièce maîtresse de cette collection ? Les maillots réédités. Produits en 1976 exemplaires, ils reprennent fidèlement les codes de l’époque : vert historique, broderie “L’Épopée des Verts”, et détails tricolores sur le col et les manches longues. Le mythique maillot bleu ciel d’Ivan Curkovic est lui aussi remis au goût du jour, en quantité limitée.

Autre détail qui compte : une partie des bénéfices sera reversée à une association choisie par les anciens joueurs. Un clin d’œil solidaire à une génération qui continue de marquer l’histoire du club.

Une gamme complète pour les supporters des Verts

Au-delà des maillots, l’ASSE propose une véritable immersion dans les années 70. La collection s’étend avec plusieurs pièces inspirées de l’époque : t-shirt, polo, veste… Tous arborent le logo historique de 1976 et la broderie emblématique.

Les accessoires ne sont pas oubliés. Une écharpe événementielle ainsi qu’une écharpe zigzag viennent compléter cette gamme anniversaire. L’ensemble sera disponible dès le 8 mai, en boutique et en ligne.

Les maillots seront proposés à 99,95€ pour la version gardien et 109,95€ pour le coffret collector joueur. Attention, l’achat sera limité à un exemplaire par personne pour ces pièces très attendues. La Boutique des Verts ouvrira exceptionnellement ses portes ce jour-là, de 11h à 15h.

Une collection pensée pour les passionnés, les nostalgiques… mais aussi les nouvelles générations. Car 1976 n’est pas qu’un souvenir pour les amoureux de l'ASSE.