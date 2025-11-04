Libre de tout contrat, Josuha Guilavogui pourrait effectuer un retour surprise au VfL Wolfsburg, son ancien club allemand. Une potentielle nouvelle aventure pour l’ancien capitaine des Verts, toujours très apprécié dans le Forez.

Le VfL Wolfsburg traverse une période trouble. Battus à nouveau ce week-end, les Loups s’enfoncent dans une spirale inquiétante, avec un vestiaire en perte de repères et un entraîneur, Paul Simonis, désormais fragilisé. En coulisses, la direction du club n’écarte aucun scénario, y compris celui d’un retour d’un ancien de la maison : Josuha Guilavogui.

Wolfsburg en crise, Guilavogui pour recoller les morceaux ?

D’après les informations de Sky Sport, l’international français (ex-bleu et guinéen par ses origines) est dans le viseur du club allemand pour un retour express. Libre depuis la fin de son contrat, le milieu défensif de 35 ans conserverait une belle cote à Wolfsburg, où il a disputé plus de 200 matchs entre 2014 et 2022. Son profil d’ancien capitaine, son expérience du vestiaire et sa connaissance de la Bundesliga seraient des atouts précieux pour stabiliser une équipe à la dérive.

Une trajectoire forgée à Saint-Étienne

Formé à l’AS Saint-Étienne, où il a également porté le brassard de capitaine (à 5 reprises), Josuha Guilavogui garde une place à part dans le cœur des supporters stéphanois. En Vert, il aura disputé 120 matchs (dont 91 en tant que titulaire), inscrit 9 buts, délivré 2 passes décisives. Il aura aussi marqué par son exemplarité, son volume de jeu, et son professionnalisme.

Transféré à l’Atlético Madrid en 2013, il n’y connaîtra pas le succès espéré, mais c’est à Wolfsburg qu’il deviendra un cadre. Très apprécié pour son état d’esprit, il y a même évolué comme capitaine pendant plusieurs saisons. L’ASSE reste, pour autant, le club de ses débuts et un point d’ancrage fort dans sa carrière.

Un modèle pour les jeunes stéphanois

Son éventuel retour à Wolfsburg à seulement 35 ans montre que sa carrière n’est pas encore terminée et surtout, qu’il reste un nom respecté sur et en dehors des terrains.

Source : SkySport.ch