Jonathan Bamba n’a jamais coupé le lien avec ses racines. Formé dans le Forez et actuel joueur des Chicago Fire, l’ailier international ivoirien conserve toujours une attache particulière avec sa ville natale d'Alfortville qui l'a une nouvelle fois consacré.

Originaire d’Alfortville, Jonathan Bamba a grandi dans un environnement où le football occupait une place centrale. C’est dans cette ville du Val-de-Marne qu’il effectue ses premiers pas avant de rejoindre très jeune le centre de formation de l’ASSE. À Saint-Étienne, il gravit les échelons jusqu’à intégrer l’équipe professionnelle, où son explosivité et sa capacité à éliminer font rapidement de lui un élément offensif important.

Son passage chez les Verts n’est toutefois pas exempt de tensions. À l’automne 2017, alors qu’il est le meilleur buteur du club, Jonathan Bamba est mis à l’écart du groupe professionnel par la direction stéphanoise. En cause : des négociations de prolongation de contrat qui s’enlisent, un dialogue rompu avec ses représentants et une inquiétude du club quant à son implication collective. L’ASSE décide alors de l’envoyer en équipe réserve, dans un bras de fer assumé et très commenté à l’époque. Cet épisode marque un tournant et accélère la séparation entre le joueur et son club formateur.

Jonathan Bamba décolle après l'ASSE et se fait un nom à Alfortville

Après son départ de Saint-Étienne, Bamba parvient à relancer sa trajectoire. Finaliste de la Coupe de France avec Angers en 2017, il atteint une pleine maturité sportive sous le maillot du LOSC, avec lequel il devient champion de France en 2021. Il s’impose ensuite sur la scène internationale en remportant la Coupe d’Afrique des nations avec la Côte d’Ivoire en 2023. Aujourd’hui joueur du Chicago Fire en MLS, il poursuit sa carrière dans un contexte différent, mais toujours au plus haut niveau.

C’est dans ce cadre que la municipalité d’Alfortville a choisi de lui rendre un hommage durable. Un terrain de football porte désormais le nom de Jonathan Bamba au parc des sports Roger-Tisseyre. L’inauguration s’est tenue en sa présence et celle de sa famille, avec la volonté d’inscrire son parcours dans le quotidien des jeunes licenciés de la ville.

Cette reconnaissance prolonge un premier hommage rendu en 2021, lorsque Bamba avait reçu la médaille de la ville après son titre avec Lille. Donner son nom à un terrain constitue une étape supplémentaire. Le site a fait l’objet d’un important programme de modernisation, avec un nouveau terrain synthétique et des tribunes rénovées, pour un investissement global de 1,6 million d’euros.