Le célèbre site d’analyse statistique Sofascore a mis à jour ses données de Ligue 2 après la dernière rencontre de l’année ce lundi. Victoire 2-1 sur le fil par les Troyens en déplacement à Boulogne sur Mer. L’occasion de dresser un premier bilan chiffré de cette première partie de saison et de découvrir l'équipe type de la Ligue 2.

La phase aller s’est officiellement achevée ce lundi. Dans un football moderne où la data occupe désormais une place centrale, les plateformes spécialisées comme Sofascore sont devenues des outils de référence. Cette première moitié de championnat a confirmé certaines tendances, tout en révélant quelques surprises. Des équipes comme Le Mans ou le Red Star se sont invitées à la table des outsiders, pendant que d’autres, à l’image de l’AS Saint-Étienne, peinent encore à pleinement répondre aux attentes placées en elles. Individuellement, en revanche, plusieurs joueurs ont su se distinguer, y compris du côté du Forez.

Une équipe type marquée par l’expérience

Dans les cages, Simon Ngapandouetnbu (7,14) se hisse en tête du classement. Le jeune gardien de Montpellier, auteur de cinq clean sheets et de 55 arrêts, contribue largement à faire du MHSC la deuxième meilleure défense du championnat.

En défense, l’expérience est reine. Adrien Monfray (34 ans), capitaine du leader troyen, et Nicolas Pallois (38 ans), pilier du Stade de Reims, affichent tous deux une note de 7,34. Cette ligne défensive est complétée par l’ancien Stéphanois Dylan Durivaux (7,33), aujourd’hui au Red Star, auteur d’un but et de deux passes décisives en 17 rencontres, ainsi que par Stone Mambo, solide défenseur grenoblois, notamment buteur face à l’USL Dunkerque.

Deux Stéphanois dans le onze type

Le milieu de terrain fait également la part belle aux joueurs d’expérience. Le Grenoblois Jessy Benet (30 ans) s’y distingue avec 3 buts et 2 passes décisives (7,33). Mais l’ASSE y place surtout l’un de ses hommes réguliers.

Véritable métronome du jeu stéphanois, Florian Tardieu (34 ans) figure logiquement dans ce onze type. Récompensé par le titre de joueur du mois de novembre, le milieu des Verts a été l’un des rares points d'appuie de cette première partie de saison. Avec 4 buts et 2 passes décisives, il s’impose comme le maître à jouer d’une équipe encore en quête de constance (7,21).

Pour compléter ce milieu, Giovanni Haag (7,24), leader technique du Red Star, se distingue par sa régularité et une impressionnante précision dans le jeu, avec 91 % de passes réussies.

Boakye, le joueur qui progresse à l'ASSE

Sur le front de l’attaque, Keito Nakamura (7,25) confirme sous le maillot rémois. En seulement 12 matchs, le Japonais a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives, incarnant la montée en puissance du Stade de Reims depuis son retour.

Côté stéphanois, Augustine Boakye (7,25) est logiquement récompensé aussi. L’ailier ghanéen, est l’une des satisfactions offensives des Verts. Il affiche un bilan de 3 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres. Dans une équipe en difficulté collective, son activité et sa créativité ont souvent fait la différence. Avec plus de précision il pourrait être encore plus percutant.

Auteur de jolies réalisations, Amine Hemia, l’attaquant guingampais, s’impose également comme l’une des satisfactions de la phase aller (7,20). Il conclut sa première partie de saison avec 3 buts et 5 passes décisives ex-aequo en tête de ce classement avec Boakye.

Abdoul Kader Bamba, l’ex-Vert au sommet de la Ligue 2

Au sommet du classement individuel Sofascore, on retrouve un visage bien connu à Saint-Étienne. L’ancien Vert Abdoul Kader Bamba (7,38), désormais au Clermont Foot, domine les débats. Malgré les difficultés de son équipe, l’attaquant clermontois brille par son efficacité, avec 7 buts et une passe décisive à son actif.

Le top 10 Sofascore de la phase aller

Abdoul Kader Bamba – Attaquant – (7,38 – Clermont)

Adrien Monfray – Défenseur – (7,34 – Troyes)

Nicolas Pallois – Défenseur – (7,34 – Reims)

Dylan Durivaux – Défenseur – (7,33 – Red Star)

Jessy Benet – Milieu – (7,33 – Grenoble)

Teddy Teuma – Milieu – (7,32 – Reims)

Téji Savanier – Milieu – (7,26 – Montpellier)

Keito Nakamura – Attaquant – (7,25 – Reims)

Augustine Boakye – Attaquant – (7,25 – AS Saint-Étienne)

Giovanni Haag – Milieu – (7,24 – Red Star)

Source : Sofascore