Lucas Stassin a ravivé la flamme ce week-end. Face à Clermont l'attaquant de l'ASSE, longtemps annoncé sur le départ, s'est montré décisif. En l’espace de dix minutes, le Belge a délivré une passe décisive avant d’inscrire le but de la victoire. Retour sur cette performance dans le dernier Sainté Night Club.

Sans surprise, Stassin apparaît déjà un cran au-dessus du niveau Ligue 2. "Aujourd’hui, c’est un joueur niveau Coupe d’Europe, annonce Clément, chroniqueur pour Peuple Vert. Honnêtement, c’est une chance énorme de l’avoir encore avec nous en Ligue 2. Il faut juste profiter, remercier Kilmer d’avoir réussi à le garder cet été et se régaler avec la saison qu’il va nous faire."

"Ça peut être un vrai carnage offensif"

L’ancien Stéphanois Adrien Ponsard salue aussi la prestation de l’attaquant : "Direct, il s’est mis au diapason, on l’a vu tout de suite dans les efforts. Et son but… la pelle de balle qu’il fait, c’est magnifique. Il anticipe la sortie du gardien, il force pas, il met juste un petit piqué. Ça, c’est l’instinct du buteur. C’est le finisseur qu’on cherchait et qu’on avait trouvé déjà la saison dernière."

Bien entouré par Cardona, Boakye ou Duffus, Stassin peut s’exprimer pleinement. Adrien Ponsard confirme : "Franchement, quand il est dans les bons coups, quand il se sent bien, on a une attaque de feu, faut le dire. Avec Cardona, Stassin, Boakye, Dufus…" Clément abonde dans ce sens : "Déjà sans lui, on avait probablement la meilleure attaque de Ligue 2. Mais avec Stassin en plus, c’est juste incroyable. Offensivement, on a une attaque de feu. J’espère juste que tout le monde gardera le bon état d’esprit. Stassin compris, surtout avec la sélection en ligne de mire. Si tout le monde tire dans le même sens, franchement, il n’y a pas de raison qu’on ne plante pas deux ou trois buts à chaque match. Ça peut être un vrai carnage offensif."

L'ASSE chanceuse d'avoir Stassin

Les supporters stéphanois craignaient de voir leur buteur vedette traîner son spleen. Mais sa prestation du week-end a vite levé les doutes. "Malgré tout ce qui s’est passé cet été, il reste concerné. S’il garde cette mentalité-là, cet état d’esprit, il va faire une énorme saison, j’ai aucun doute. Dans ses déplacements, ses mouvements, il a toujours le bon coup d’œil. Être dans l’angle mort du défenseur, les appels contre-appels, les petits pas d’ajustement… c’est toujours juste. C’est vraiment un attaquant intelligent. Franchement, c’est du pain béni de l’avoir."

Les rumeurs de transfert auraient pu le perturber, mais elles semblent au contraire l’avoir renforcé. "Il l’a dit lui-même : il a cette rage, et il va honorer son contrat jusqu’au bout. Et ça, c’est super pour nous."