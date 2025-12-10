L’ASSE avance avec un nuage au-dessus de la tête : les avertissements s’accumulent, et deux joueurs clés sont désormais à un seul carton d’une suspension automatique. À l’heure où le calendrier s’intensifie et où les Verts cherchent de la stabilité, la gestion des cartons est un sujet... parmi d'autres.

Déjà averti contre Nancy, son quatrième jaune de la saison, Augustine Boakye évolue depuis sous la menace d’un match de suspension au prochain avertissement. Un risque important, tant le milieu est devenu indispensable dans l’animation offensive des Verts. Désormais, il n’est plus seul.

À Dunkerque, Mahmoud Jaber a reçu un nouveau carton jaune, son quatrième également. Le milieu de terrain rejoint donc Boakye dans la liste des joueurs qui seront automatiquement suspendus en cas de cinquième avertissement.

Avec deux milieux centraux clés menacés en même temps, Eirik Horneland va devoir jongler habilement, surtout à l’approche de deux matchs : Bastia à Geoffroy-Guichard, puis au Mans dès la reprise. En l'état, le match de coupe à Nice ne revêt pas une importance capitale...

Ferreira, Annan et d’autres également sous surveillance à l'ASSE

Derrière les deux joueurs les plus exposés, la liste des stéphanois avertis continue de s’allonger. Avec trois cartons, Joao Ferreira et Ebenezer Annan restent exposés. Pour le second nommé, le risque est reporté à son retour de blessure, sûrement pas avant janvier.

Plus bas dans le tableau, plusieurs joueurs comptent un ou deux cartons, dont Nadé, Bernauer ou Cardona, sans être en danger immédiat.

Rappel du règlement : une règle durcie cette saison

Depuis cette saison 2025-2026, la LFP a modifié la règle de l’accumulation : Au 5ᵉ carton jaune reçu, quelle que soit la période, le joueur est automatiquement suspendu pour le match suivant. Il n’existe plus de période de dix matchs.

Après la défaite à Dunkerque, l’ASSE ne peut pas se permettre de perdre des titulaires dans l’entrejeu. Or, Boakye et Jaber jouent un rôle essentiel, l’un dans la création, l’autre dans l’équilibre.

Une suspension de l’un des deux pourrait contraindre Horneland à réorganiser entièrement son triangle du milieu alors que la recherche de stabilité devient une urgence.