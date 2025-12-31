Le témoignage de Mahdi Camara, recueilli par Poteaux Carrés, résonne comme un hommage simple et profond. L’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne a pris la parole pour évoquer celui qui l’a lancé chez les professionnels. À travers ses mots, c’est toute une vision du football et de la formation qui se dessine, incarnée par Jean-Louis Gasset.

Pour Mahdi Camara, tout commence en janvier 2018. À l’époque, le jeune milieu sort tout juste de la réserve quand Jean-Louis Gasset décide de lui offrir ses premières minutes en équipe première. "C'est lui qui m'a lancé dans le monde pro, qui m'a fait jouer mes premières minutes en équipe première", rappelle Camara, en remontant le fil de ses débuts. Ce premier pas se fait lors d’un match de Coupe de France à Troyes, perdu aux tirs au but. Un souvenir fondateur, malgré la déception sportive. "Même si je n'ai pas beaucoup joué sous ses ordres, il m'a appris le football professionnel", insiste-t-il.

Mahdi Camara : "Si je te fais entrer à Geoffroy-Guichard et que tu fais cette erreur, je te grille."

Au-delà du terrain, Camara retient surtout la manière. "Jean-Louis Gasset, c'était une très bonne personne, un très grand personnage du football français, un super coach", confie-t-il. Le technicien cévenol se distingue par son sens de l’équilibre, capable de gérer les cadres tout en restant attentif aux plus jeunes. "Il s'entendait très bien avec les anciens mais il était également derrière les jeunes. Il était juste." Une qualité rare, qui a marqué Mahdi Camara, alors en construction.

Un épisode de préparation estivale en 2018 illustre ces propos. Lors d’un match amical contre Amiens, Mahdi Camara commet une erreur qui coûte un but. Il sort immédiatement. Sur le moment, le jeune joueur s’inquiète. "Je me disais : j'ai merdé, il va sûrement me renvoyer en réserve." La réponse de Gasset, le lendemain, va pourtant changer sa perception du haut niveau. "Petit, ce n'est pas grave ! Je t'ai sorti car je t'apprends le football." Le message est clair, presque pédagogique. "Si je te fais entrer à Geoffroy-Guichard et que tu fais cette erreur, je te grille." Camara comprend alors que cette exigence vise à le protéger. "J'ai compris qu'il avait fait ça pour mon bien."

"C'est vraiment un personnage très bien qui vient de nous quitter..."

La suite confirme cette confiance maîtrisée. Une semaine plus tard, une opportunité se présente. Ole Selnaes est malade, Camara débute face à Nice lors du dernier match de préparation. "On a gagné 3-0 et j'avais fait un super match." Dans la foulée, il découvre la Ligue 1 à Geoffroy-Guichard. "C'était mon premier match à la maison, lors de la première journée contre Guingamp." Une étape symbolique, franchie sans précipitation.

Pourtant, l’installation durable n’est pas immédiate. La concurrence est rude, avec Yann M’Vila ou encore Selnaes. Camara patiente, travaille, accepte son rôle. Gasset, lucide, lui propose alors un prêt à Laval. "Il m'a dit que c'était une bonne chose que je parte en prêt pour faire mes armes et revenir ensuite pour m'imposer." Une décision intelligente pour le jeune joueur qu'il était, pensée dans le temps long.

Lorsque Camara revient à Saint-Étienne, Jean-Louis Gasset a quitté le club. Les chemins se recroisent plus tard, notamment à Montpellier. Le souvenir reste intact. "Il m'avait dit qu'il était fier de moi, du joueur que j'étais devenu." Des mots simples, mais forcément lourds de sens. "Ses propos m'avaient touché."

Aujourd’hui, ce témoignage prend une dimension particulière. "C'est vraiment un personnage très bien qui vient de nous quitter..." conclut Mahdi Camara. À travers son regard, Jean-Louis Gasset apparaît comme bien plus qu’un entraîneur. Un formateur, un protecteur, et une figure respectée du football français, dont l’empreinte reste vive chez ceux qu’il a aidés à grandir.