Yvann Maçon, en manque de temps de jeu à l’ASSE, devrait s’engager en prêt avec le club grec de l’AEL Novibet. Le premier mouvement du mercato hivernal se précise.

À chaque mercato, des opportunités se présentent pour les joueurs en quête de rebond. C’est le cas d’Yvann Maçon. Le latéral droit de l’AS Saint-Étienne, sous contrat jusqu’en 2027, est en passe de quitter le Forez. Peu utilisé cette saison, le Guadeloupéen devrait s’envoler pour la Grèce où l’attend un nouveau défi.

Depuis plusieurs mois, le défenseur vit une situation délicate. Miné par une blessure au genou la saison dernière, il n’a jamais vraiment retrouvé sa place dans le groupe stéphanois. Malgré une tentative de transfert avortée au Servette FC cet été, Maçon n’a disputé que quelques minutes de jeu cette saison. Une mise à l’écart confirmée lors du stage estival à Aix-les-Bains.

Yvann Maçon proche de l’AE Larisa

Selon le média grec Sport FM, l’AE Larisa serait sur le point de finaliser le prêt d’Yvann Maçon. Le club, basé à Larissa, aurait trouvé un accord avec l’AS Saint-Étienne pour accueillir le joueur dès ce mois de janvier.

Les sources grecques confirment bien l’identité du joueur de l’ASSE. Le prêt serait sans option d’achat pour le moment, mais permettrait au défenseur de retrouver du temps de jeu dans un championnat moins exposé mais compétitif.

Crimson Hub, média spécialisé sur l’AEL, avait déjà évoqué cette piste il y a quelques jours. L’information prend désormais plus d’épaisseur avec les confirmations venues de Grèce. Pour Maçon, ce départ ressemble à une bouffée d’oxygène après plusieurs mois d’isolement sportif.

Une situation figée à l’ASSE

En début de saison, Eirik Horneland avait déjà laissé entendre qu’Yvann Maçon ne faisait pas partie de ses plans. L’écartement du groupe professionnel lors de la préparation estivale a marqué une rupture nette. Malgré l’absence de latéraux de métier sur certains matchs, Maçon n’a été titularisé qu’une seule fois, face au Mans, en Coupe.

Le club cherchait depuis plusieurs mois une porte de sortie pour le joueur. L’AEL Novibet devrait donc offrir cette issue. À 27 ans, Maçon n’a plus de temps à perdre s’il veut relancer une carrière freinée par les blessures et une instabilité chronique.

Ce départ pourrait marquer le coup d’envoi d’un mercato animé à l’ASSE, qui cherche aussi à se renforcer à plusieurs postes clés.

Source : Sport FM (Grèce), Crimson Hub