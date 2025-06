La 35e édition du stage de l’UNFP Football Club a démarré ce lundi à Lisses. Parmi les 25 joueurs libres réunis pour relancer leur carrière, quatre anciens stéphanois figurent dans la sélection. L’occasion de retrouver quelques visages bien connus du Peuple Vert.

Ils sont 25 à avoir répondu à l’appel de l’UNFP pour cette nouvelle session estivale. Pendant plus de six semaines, ces joueurs professionnels libres bénéficieront d’un encadrement complet avec pour objectif : retrouver un contrat. Comme chaque été, le dispositif lancé en 1990 sert de tremplin à de nombreux joueurs entre deux projets. Et cette année, quatre anciens de l’AS Saint-Étienne figurent parmi les sélectionnés.

Jérémy Vachoux, un globe-trotter à la relance avec l'UNFP

Repéré très jeune à Thonon, Jérémy Vachoux rejoint l’ASSE en 2007 à l’âge de 13 ans. Il gravit les échelons jusqu'à la réserve, sans jamais débuter en pro. Parti à Lens en 2014, il s’y révèle avec une première saison marquée par 8 clean sheets en 16 matchs. Il connaît ensuite une carrière mouvementée : Orléans, Dunkerque, puis le Vénézuéla avec le Carabobo FC, où il devient le premier Français à jouer dans ce championnat. De retour en Europe, il passe par la Suisse au FC Stade Lausanne Ouchy. À 30 ans, Vachoux entend bien profiter du stage UNFP pour retrouver un nouveau projet.

Marwann Nzuzi, l’espoir à relancer

Formé à l’ASSE depuis 2016, Marwann Nzuzi a connu une ascension rapide jusqu’à ses débuts en Ligue 1 avec Saint-Étienne en août 2024. Aligné face à Monaco puis Le Havre, il peine à s’imposer dans une équipe en recherche d'équilibre. Titulaire à 20 ans mais vite écarté, le latéral droit possède la double nationalité française et algérienne. Non conservé par l'ASSE en cette fin de saison, il participe au stage UNFP avec l’objectif de relancer sa jeune carrière, fort d’une formation solide et d’une marge de progression encore importante.

Florentin Pogba, le retour du grand frère

Ancien cadre de l’ASSE entre 2012 et 2018 (plus de 90 matchs), Florentin Pogba reste un nom bien connu du Peuple Vert. Défenseur central puissant et gaucher, il a ensuite connu des aventures à Gençlerbirliği, Atlanta United (où il remporte deux titres), Sochaux et en Belgique au RE Virton. À 33 ans, l’international guinéen, grand frère de Paul Pogba, cherche un nouveau défi. Expérimenté et toujours affûté physiquement, il pourrait rendre de précieux services à un club ambitieux.

Lamine Ghezali, promesse non confirmée

Révélé très tôt à l’ASSE, Lamine Ghezali débute en Ligue 1 en 2017. Meilleur buteur chez les U19, il inscrit son seul but en pro contre Caen en 2019. Malgré les espoirs, il enchaîne les prêts (Châteauroux, SC Lyon) avant de quitter le club en 2022. Passé par la Roumanie (Dinamo Bucarest), la Grèce (Levadiakos) et dernièrement en Liga I à UTA Arad, le joueur d’origine algérienne veut à 25 ans retrouver un environnement stable.

Une visibilité retrouvée grâce à l'UNFP ?

Encadrés par Laurent Peyrelade et un staff expérimenté, les 25 joueurs du stage UNFP effectueront six semaines de préparation avec sept matchs amicaux au programme :

9 juillet : Orléans – UNFP FC (Saran, 17h)

12 juillet : Le Mans – UNFP FC (La Suze-sur-Sarthe, 18h)

16 juillet : Rouen – UNFP FC (Neufchâtel-en-Bray, 18h)

23 juillet : Fleury – UNFP FC (Fleury, 17h)

26 juillet : Laval – UNFP FC (Château-Gonthier, 17h30)

1er août : Nancy – UNFP FC (Homécourt, 18h)

6 août : Paris FC – UNFP FC (Meudon, 17h)

La clôture du stage est prévue le 7 août.