Dans un long entretien accordé à So Foot, Adil Aouchiche revient sans filtre sur ses années stéphanoises. 77 matchs, une descente en Ligue 2, et des mots qui semblent sincères. Le milieu offensif de 23 ans livre son analyse sur une période formatrice, entre pression des attentes et mal-positionnement chronique.

L'ASSE, le club qui l'a fait grandir professionnellement

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 77 matchs sous le maillot vert, dont 36 titularisations, 3 149 minutes de jeu, 9 passes décisives. Adil Aouchiche n'a pas explosé comme beaucoup l'espéraient, mais il a construit quelque chose de solide à Saint-Étienne. Le joueur en est conscient, et il l'assume pleinement.

« À ce moment-là, j'étais vraiment un joueur professionnel, qui ressentait son importance dans le vestiaire, parfois même trop. »

Arrivé libre du PSG avec la réputation du grand espoir français, le contexte était aussi lourd à porter que flatteur. « On place les ambitions du club sur toi. J'arrive du PSG libre, il y a des rumeurs sur des chiffres, tu as la réputation, on te qualifie de 'talentueux'… On s'attend à un joueur qui va porter le club, marquer énormément de buts. »

Des attentes démesurées pour un gamin de 18 ans débarquant dans un club en pleine turbulence. Il ne s'en plaint pas. « Cela fait partie du jeu » mais il mesure aujourd'hui l'écart entre ce qu'on lui demandait et ce qu'il pouvait raisonnablement donner.

Aouchiche : La belle époque Fofana et la chute

Aouchiche se souvient d'une parenthèse lumineuse, trop vite refermée. « Au moment où Wesley Fofana part à Leicester, on jouait les premières places. On avait battu l'OM au Vélodrome, on était sur une bonne dynamique. J'aurais aimé faire une saison complète comme ça. »

Ce que les Verts auraient pu être sans la vente de Fofana, sans les blessures, sans l'hémorragie de départs, c'est la question que se pose de nombreuses personnes.

« C'était difficile de jouer le bas de tableau pendant deux saisons avec un club aussi grand. Malgré tout, j'ai passé de très bons moments à Saint-Étienne, même si on retiendra la descente en Ligue 2. »

Puel, Dupraz, et le problème de poste

Sur sa relation avec Claude Puel, Aouchiche est cash. Pas de règlement de comptes, mais un constat. « Avec Claude Puel, c'était compliqué, pas pour des raisons relationnelles, mais surtout à cause du contexte. » Pas de victoires, un maintien à arracher, un entraîneur qui part avant la descente. Pascal Dupraz ensuite « c'est pareil ».

Mais le vrai nœud du problème, celui qu'Aouchiche identifie avec le recul, c'est tactique. Utilisé comme ailier alors que son registre naturel est celui d'un milieu central, il a subi une déformation de poste qui a bridé son expression selon lui. « À 18 ans, quand tu penses jouer régulièrement 8 ou 10 et que tu te retrouves sur les ailes dans une équipe qui n'a pas la possession, c'est plus compliqué. »

Un message envoyé à Puel après son départ résume tout, avec une maturité désarmante : « Je me rappellerai que pour se forger, il a fallu tomber. »

Saint-Étienne aura peut-être raté Aouchiche. Ou Aouchiche aura peut-être raté Saint-Étienne. La vérité est sûrement entre les deux.

Adil Aouchiche — Fiche Joueur

Né le 15 juillet 2002 au Blanc-Mesnil (93) — Milieu offensif — 23 ans — 181 cm — Pied droit — Double nationalité France/Algérie

Parcours professionnel

Formé au PSG dès 2014, Aouchiche gravit tous les échelons de la formation parisienne avant de faire le choix fort de quitter le club de la capitale à 18 ans, libre de tout contrat. Direction Saint-Étienne en juillet 2020, où il va passer deux saisons marquantes — pour le meilleur et pour le pire.

Après la descente des Verts en Ligue 2, il rejoint Lorient à l'été 2022 (transfert libre, valeur estimée 6M€), puis AFC Sunderland en 2023. Depuis, son parcours prend une tournure nomade : prêt à Portsmouth, retour à Sunderland, prêt à Aberdeen, et transfert libre vers Schalke 04 en février 2026.

Statistiques avec l'ASSE

77 matchs joués (36 titularisations) — 3 149 minutes — 2 buts — 9 passes décisives — 4 cartons jaunes

Aouchiche - Historique des transferts

2014 — Tremblay FC → PSG Formation (libre) 2020 — PSG → Saint-Étienne (libre, VM 5,40M€) 2022 — Saint-Étienne → Lorient (libre, VM 6,00M€) 2023 — Lorient → AFC Sunderland (?) 2025 — Sunderland → Portsmouth (prêt) 2025 — Sunderland → Aberdeen (prêt) 2026 — Sunderland → Schalke 04 (libre, VM 1,30M€)

A retenir : Pur produit de la formation PSG, Aouchiche portait une étiquette de grand espoir du football français. Sa valeur marchande a culminé à 6M€ à sa sortie de Saint-Étienne, avant de s'éroder progressivement au gré d'une carrière qui peine à trouver sa vitesse de croisière. À 23 ans, le passage par Schalke 04 en deuxième division allemande ressemble à un pari pour relancer une trajectoire qui mérite mieux que ce qu'elle offre pour l'instant.

Source : So Foot