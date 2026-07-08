Joueur important de la réserve de l’ASSE pendant plusieurs saisons, Bryan Djile Nokoue (24 ans) a trouvé un nouveau challenge ces derniers jours. Le tout après un stage aux côtés de l’UNFP, qu’il a tenu à remercier.

Après avoir quitté l’équipe B des Verts en juin 2024, Bryan Djile Nokoue a connu la galère. L’ancien capitaine de l’équipe réserve sort de deux expériences mitigées en Croatie et aux Émirats Arabes Unis.

Cet été, le latéral droit a commencé le stage de préparation de l’UNFP. Le syndicat des joueurs professionnels évoluant en France organise chaque été un camp d’entraînement pour les éléments libres de tout contrat. L’ancien stéphanois en a profité pour garder la forme avant de trouver un nouveau projet. Cela a finalement été chose faite puisqu’il s’est engagé avec l’US Avranches, club évoluant en quatrième division française (appelée National 1 depuis la réforme).

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Bryan Djile Nokoue (ex-ASSE) remercie l'UNFP

Il s’est exprimé au micro de l’UNFP la semaine dernière : « C’est vraiment une grande satisfaction. Ça fait beaucoup de bien. Je tiens à remercier l’UNFP car c’est grâce à eux aussi, grâce à tout le soutien que l'on m'a apporté en dehors et sur le terrain. Donc encore merci à la famille UNFP. C’est le meilleur moyen pour se préparer et trouver un éventuel futur projet. Tu rencontres de belles personnes. Tout le monde est là pour s’entraider. T’es dans une atmosphère professionnelle avec tout le matériel, les kinés, les coachs, le staff, le préparateur mental, etc. J’avais parlé avec quelques joueurs avant de venir ici ma première année. À mon arrivée, j’étais encore plus surpris. C’était encore mieux que ce qu’on m’avait dit. Je recommande à tous les joueurs de venir se préparer à l’UNFP. »

Voilà qui devrait motiver bon nombre de joueurs libres à rejoindre le stage de préparation de l'UNFP.

Crédit photo : asse.fr