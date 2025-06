Denis Bouanga, héros du match de barrage face au Club América, envoie le Los Angeles FC à la Coupe du monde des clubs. L’ancien Stéphanois brille encore.

Bouanga, sauveur du LAFC dans un match épique

La scène s’est jouée dimanche soir, dans un Banc of California Stadium en fusion. Le Los Angeles FC était à deux doigts de manquer le rendez-vous historique de la première Coupe du monde des clubs FIFA nouvelle formule (qui débute le 14 juin aux États-Unis). Menés 1-0 par le Club América jusqu’à la 89e minute, les Californiens ont renversé la situation grâce à un homme : Denis Bouanga.

Sur un corner parfaitement tiré par le Gabonais, Igor Jesus égalise d’une tête rageuse. Puis en prolongation, c’est encore Bouanga qui surgit. Après une passe d'Olivier Giroud, Bouanga ajuste une frappe chirurgicale à l’entrée de la surface. 2-1, 115e minute. Le LAFC décroche son ticket pour le prestigieux tournoi mondial.

Un match renversant, et une performance XXL de Bouanga, impliqué sur les deux buts et élu homme du match. Avec 11 réalisations en 2025, l’attaquant formé à l’ASSE confirme qu’il est en pleine forme Outre-Atlantique.

El momento en que Bouanga RETIRÓ a Kevin Álvarez: pic.twitter.com/Isijm5s0lt — Martinalgui (@MartinoliCuri) June 1, 2025

Un ancien Stéphanois à l’assaut de la planète football

Depuis son départ de Saint-Étienne, Denis Bouanga ne cesse de confirmer. Pilier offensif du LAFC, il a su s’imposer comme l’un des attaquants les plus décisifs de la MLS. Sa régularité et son flair devant le but font de lui un cauchemar pour les défenses adverses. Mais au-delà de son rendement statistique, c’est son impact dans les grands rendez-vous qui impressionne.

En qualifiant son club pour la Coupe du monde des clubs, Bouanga permet au LAFC de rejoindre un groupe relevé avec Chelsea, Flamengo et l’Espérance de Tunis. Et si le parcours est semé d’embûches, la confiance règne du côté de la Cité des Anges. Avec un Bouanga en feu, le LAFC peut surprendre.

Hugo Lloris, titulaire dans les cages, et Olivier Giroud, passeur décisif, complètent ce trio tricolore à la belle allure. Tous auront un rôle à jouer dans cette Coupe du monde des clubs où la Ligue 1 et ses anciens ambassadeurs comptent bien peser.