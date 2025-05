Ce week-end, plusieurs ex-Verts ont marqué les esprits. Des buts, des passes décisives et des performances décisives aux quatre coins du globe. Tour d’horizon de leurs exploits.

Tyron Tormin passe proche de l’exploit

Châteauroux lutte pour son maintien en National. Opposés à Dijon, 4e du championnat, les Castelroussins ont cru tenir une victoire précieuse. Bien lancés, ils mènent 2-0 après un joli but de Tyron Tormin. L'ancien stéphanois réalise un enchaînement de grande classe dans la surface pour tromper le portier dijonnais. Malheureusement, les hommes de la Berrichonne se font reprendre, et le score à la pause est de 3-2 en leur faveur. En seconde période, Dijon égalise : 3-3 score final. Un point encourageant, mais insuffisant dans la course au maintien.

Samy Baghdadi : le plus efficace des ex-Verts !

Déjà assuré de se maintenir, Versailles continue sa belle saison. Samy Baghdadi y est pour beaucoup. Contre QRM, l’ancien Vert a ouvert le score dès les premières minutes, bien lancé en profondeur avant de croiser parfaitement sa frappe. Score final : 3-1 pour Versailles. Avec 13 buts et 7 passes décisives, Baghdadi confirme qu’il est l’un des attaquants les plus efficaces du National.

Pierre-Gabriel décisif dans un match crucial

En Croatie, le choc entre Zagreb et Split valait cher dans la course à la Ligue des Champions. Ronaël Pierre-Gabriel a été l’homme du début de match en profitant d’une erreur de relance adverse. Le latéral contrôle et déclenche une frappe lointaine victorieuse. Grâce à cette victoire (1-0), Zagreb prend la deuxième place et revient à un point du leader Rijeka.

Franck Honorat brille encore dans un match fou

À Mönchengladbach, les buts pleuvent ! Après une victoire 4-3, les Allemands font match nul 4-4 cette semaine. Franck Honorat se distingue avec une passe décisive sur corner et un joli but sur une frappe croisée. De quoi encore ravir les supporters allemands.

Dylan Chambost buteur en MLS

Le Columbus Crew continue son bon parcours en MLS. Contre Charlotte, Dylan Chambost ouvre le score en renard des surfaces, après avoir bien suivi une frappe repoussée. Le Crew l’emporte 4-2 et conforte sa première place dans la conférence Est.

Denis Bouanga, toujours décisif à LAFC

Denis Bouanga est en feu ! Sur les 4 derniers matchs, il cumule 4 buts et 4 passes décisives. Ce week-end face à Houston, il initie une contre-attaque fulgurante et délivre une passe décisive pour le second but du match. Victoire 2-0 pour LAFC qui continue de surfer sur sa forme.