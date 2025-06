Sept ans après avoir raccroché les crampons au DFCO, Cédric Varrault, ancien défenseur emblématique de l'AS Saint-Étienne, fait son retour dans le monde professionnel et plus particulièrement en ligue 1. Une nouvelle étape dans une carrière discrète mais cohérente, désormais pleinement tournée vers le coaching.

À 44 ans, Cédric Varrault s’apprête à retrouver l’élite du football français. Passé par la formation niçoise depuis 2018, il a gravi patiemment les échelons du centre de formation de l’OGC Nice. Adjoint de la réserve, puis des U19, et enfin coach principal des U17, l’ancien Vert n’a cessé de progresser en silence.

Formé à Nice et révélé à l'ASSE (115 matchs, 4 buts entre 2007 et 2011), Varrault a toujours incarné une certaine idée du professionnalisme et de l'engagement. Des valeurs qui auront séduit Franck Haise, fraîchement nommé entraîneur des Aiglons. Selon Ici Azur, Varrault rejoindra le staff niçois cet été pour remplacer Sébastien Squillaci.

L’OGC Nice vise l’Europe avec un staff ligue 1 renouvelé

Le choix de Franck Haise de faire appel à Cédric Varrault s’inscrit dans une volonté de stabiliser un groupe ambitieux. Les Niçois ont terminé la saison 2024-2025 à la 4e place de Ligue 1, synonyme de qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Le Gym affrontera un gros calibre européen, parmi lesquels le Benfica Lisbonne, le Feyenoord Rotterdam, le Club Bruges ou encore les Glasgow Rangers. Leurs adversaires potentiels incluent aussi le Panathinaïkos, le Servette FC ou même le SK Brann — club entraîné jusqu’à récemment par Eirik Horneland, actuel coach de l’ASSE. Un clin d’œil du destin si les chemins de Varrault et des Verts devaient se croiser en Europe...

Cédric Varrault, figure d’un football fidèle à ses valeurs

Pour les supporters stéphanois, le nom de Varrault reste associé à une époque où l’ASSE savait conjuguer solidité défensive et abnégation. Jamais le plus flashy, toujours irréprochable dans l’effort, il a laissé un souvenir respecté dans le Forez. Son passage à Dijon sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio avait marqué la fin d’une carrière de joueur tout aussi constante.

Le voir réintégrer la ligue 1 en tant que coach adjoint constitue une forme de reconnaissance tardive mais méritée. À Nice, dans un staff en reconstruction, Cédric Varrault apportera sa rigueur, sa connaissance des jeunes et un état d’esprit qui cadre parfaitement avec les ambitions du club azuréen.