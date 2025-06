Bouanga affiche toute son ambition avant la Coupe du Monde des Clubs. Denis Bouanga ne cache pas sa détermination avant le grand rendez-vous mondial avec LAFC. Placé dans une poule relevée face à Chelsea, Flamengo et l’Espérance de Tunis, l’attaquant gabonais veut passer cette phase de poule.

Il mise sur la force collective pour réaliser l’exploit : « Je pense qu’on peut réaliser de grandes choses. On est capable de gagner des matchs, de revenir au score lorsqu’on est mené. On l’a vu en MLS. Maintenant on va jouer des grosses équipes. À nous de montrer ce qu’on vaut ». Bouanga sait pertinemment que le niveau sera plus élevé, mais il y voit l’opportunité de briller et de mener son club loin dans la compétition.

Bouanga souligne la résilience de son groupe : capable de revenir au score en MLS, LAFC compte bien surprendre les mastodontes européens et sud-américains. « Je pense que passer le second tour ça serait un grand succès pour LAFC. Je pense que chaque joueur aimerait aller très loin dans la compétition. C’est la motivation de chaque joueur pour ce tournoi. » Derrière ces mots, c’est un collectif uni et déterminé qui se prépare à en découdre sur le terrain mondial.

Interrogé sur les propos injurieux d’Enzo Fernández envers les Français, Bouanga répond avec mesure : « Pour moi ça ne change pas grand-chose. Enzo a le droit de faire des erreurs… il s’est excusé aux yeux du monde. Moi je vais jouer contre lui comme n’importe quel joueur. » Une déclaration qui montre son professionnalisme et son respect des règles du jeu, sans ajouter de tension inutile avant la Coupe du Monde des Clubs.

Bouanga admet n’avoir que peu de repères sur Flamengo, évoquant seulement des noms connus comme David Luiz ou Jorginho. Mais il ne cache pas son enthousiasme : « On m’a juste dit que c’était une très bonne équipe du Brésil avec de très bons joueurs, très techniques. Si ils sont là ce n’est pas par hasard. » Réputé pour son style, le prestigieux club brésilien représente un défi à la hauteur des aspirations de LAFC.

Malgré l’enjeu, Bouanga assure conserver son rythme habituel : « Ma préparation sera la même. Je ne différencie personne. S’ils jouent à Chelsea c’est que ce sont des très bons joueurs. Je garderai la même préparation et à moi de faire la différence… » Une philosophie de travail rigoureuse et égale face à tous les adversaires.

"We can be and play at the same level as the other teams. I think they don't know us much, so we can be a surprise."

— LAFC (@LAFC) June 12, 2025