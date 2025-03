Mahmoud Bentayg ne portera plus le maillot vert. Son avenir se dessine désormais sous les couleurs de Zamalek. Le club égyptien a annoncé ce mardi la levée de l’option d’achat du latéral gauche marocain. Pourtant, l’AS Saint-Étienne n’a, pour l’heure, rien officialisé.

Recruté en 2023 en provenance du Raja Casablanca, Bentayg n’a jamais su s’imposer dans le Forez. Il a disputé 23 rencontres officielles, mais seulement deux en tant que titulaire. Son unique but restera anecdotique, inscrit lors d’une lourde défaite 5-2 contre Auxerre. Malgré un profil intéressant et un potentiel certain, il n’a jamais trouvé sa place dans les plans de Laurent Batlles, ni ceux d'Olivier Dall'Oglio.

Un parcours construit dans l’ombre

Originaire de Casablanca, Bentayg a suivi un chemin loin des projecteurs. Il a fait ses classes à l’AJ Sportive, un club de quartier, avant d’intégrer Tihad Athletic Sport en D2 marocaine. Son travail et sa régularité lui ont permis de rejoindre le Raja Casablanca en 2022. Dans l’un des plus grands clubs du pays, il a disputé 35 matchs pour 2 buts et 4 passes décisives.

Sa progression a été rapide. En un an, il s’est imposé comme un élément clé du Raja, grâce à sa vitesse et sa capacité à bien lire le jeu. Capable de jouer piston ou latéral plus classique, il a attiré l’attention de plusieurs clubs. L’ASSE a flairé l’opportunité et a misé sur lui pour renforcer son couloir gauche.

Bentayg : Une aventure compliquée à l'ASSE !

Son passage à Saint-Étienne a pourtant été marqué par une adaptation difficile. Le jeu physique de la Ligue 2, la concurrence accrue et les choix du staff ne lui ont pas permis de s’exprimer pleinement. Malgré quelques apparitions intéressantes, il a rapidement perdu du temps de jeu. Ses qualités offensives n’ont pas suffi à convaincre et ses lacunes défensives ont pesé dans la balance.

L’ASSE, en quête de montée en Ligue 1, avait besoin de joueurs immédiatement performants. Bentayg, en phase d’apprentissage, a subi cette exigence. Sans réelle opportunité de prouver sa valeur, il a été contraint de se chercher un point de chute ailleurs.

Un challenge relevé au Zamalek

Son départ vers l’Égypte lui offre un nouveau défi. Zamalek, club ambitieux sur la scène africaine, lui propose une belle opportunité de rebond. Ses qualités offensives et son volume de jeu devraient lui permettre de se faire une place rapidement. Ce transfert peut aussi représenter un tremplin pour attirer l’attention du sélectionneur marocain.

Le championnat égyptien, plus technique que physique, pourrait convenir à son profil. Avec des ambitions continentales, Zamalek compte sur lui pour dynamiser son couloir gauche. L’environnement compétitif et l’exposition médiatique pourraient lui ouvrir de nouvelles portes.

Reste une inconnue de taille : les conditions du transfert. Si Zamalek annonce un engagement jusqu’en 2028, l’ASSE ne s’est toujours pas exprimée sur l’opération. Le montant de la transaction et les éventuelles clauses restent flous.