L'ASSE affrontait l'AS Monaco pour son avant-dernier match à Geoffroy Guichard de la saison. Auteur d'une entame de mi-temps catastrophique, les joueurs de Horneland ont concédé le but après seulement deux petites minutes. Au final, les monégasques, en course pour la Ligue des champions, se sont imposés logiquement 3-1. L'étau se resserre pour l'ASSE et la ligue 2 se rapproche !

Bafétimbi Gomis et Smail Bouabdellah ont échangé en compagnie d'Ambre Godillon à l'issue de la rencontre sur l'absence de l'attaquant de l'ASSE lucas Stassin. Voici leurs propos.

Bafé Gomis : "L'absence de Stassin s'est plus fait sentir (que celle de Biereth) côté stéphanois. Ils ont été amputés de leur meilleur joueur. À la finition, il a manqué ce lien, il apporte vraiment un plus. Après Cardona et Davitashvili, même si Davitashvili a marqué, on les a sentis orphelin de Lucas Stassin."

"On ne sent pas les automatismes. Si Horneland a des idées offensifs, il faut que ces trois hommes arrivent à combiner." (Smail Bouabdellah après ASSE-ASM)

Smail Bouabdellah : "C'est surtout sur quelques chiffres qu'on a échangés avec Bafé lors de la première mi-temps. Seulement trois ballons échangés entre le trio Cardona-Nguessan-Davitashvili. En seconde période, jusqu'au dernier quart d'heure, aucun ballon échangé entre les trois attaquants. On ne sent pas les automatismes. Si Horneland a des idées offensifs, il faut que ces trois hommes arrivent à combiner. On a évoqué des points positifs avec Moueffek, Tardieu et Ekwah. Cela a manqué de combinaisons et de complcité entre les trois hommes."

Bafétimbi Gomis : "À l'image de l'action de Davitashvili qui joue seul un trois contre un. C'est important de jouer ensemble, surtout un trois contre un et c'est à l'image de cette saison de Saint-Etienne. Les attaquants peuvent faire la différence individuellement, mais collectivement, ils manquent de synchronisation dans leur pressing, c'est d'un niveau qui n'est pas suffisant pour la ligue 1. Je suis très pessimiste sur le maintien de l'ASSE en ligue 1. Il faut accepter le fait de presser. Ils ne ressortent jamais avec des points, ne serait-ce qu'après ce derby !"