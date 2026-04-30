À deux journées de la fin, les temps de jeu de l’ASSE racontent plus qu’une simple hiérarchie dans l'utilisation de l'effectif. Ils montrent une équipe longtemps portée par un noyau dur, mais aussi un effectif déséquilibré au moment où la saison se joue.

Le premier constat est net : Mickaël Nadé est le joueur le plus utilisé de l’ASSE cette saison. Avec 2 771 minutes, 32 matchs et 32 titularisations, le défenseur central incarne la continuité. Derrière lui, Gautier Larsonneur (2 610 minutes) reste l’autre pilier évident. Cette stabilité a longtemps donné un cadre aux Verts, mais elle dit aussi autre chose : certains postes ont très peu tourné, faute de solutions ou de confiance totale dans les alternatives.

Offensivement, Augustine Boakye (2 290 minutes), Zuriko Davitashvili (2 082) et Lucas Stassin (2 051) forment l’autre socle. Leur poids dans le jeu est logique au regard de leur temps de présence. Quand l’un d’eux disparaît du onze ou sort rapidement, comme Davitashvili face à Troyes, l’ASSE perd une part importante de son animation.

Jaber, Tardieu, Ferreira : des chiffres à nuancer

Le cas Mahmoud Jaber est parlant. Sur la saison, ses 1 406 minutes peuvent donner l’impression d’un joueur installé. Mais son influence récente est beaucoup plus limitée. Blessé à Bastia alors qu'il était de retour dans le groupe, absent contre Troyes, il manque au pire moment, dans une zone où l’ASSE a besoin de densité et de justesse.

Même chose pour Florian Tardieu. Avec 1 989 minutes, il reste haut dans le classement, mais il ne pèse plus dans les dernières journées. Son absence prolongée change l’équilibre du milieu de l'ASSE. João Ferreira, lui, compte 969 minutes, mais son début de saison raté et sa blessure l’ont fait sortir, à juste titre, de la rotation.

La profondeur d'effectif de l'ASSE ne compense pas tout

Les dernières rencontres de l'ASSE ont montré les limites du banc. Face à Troyes, Montanier a dû composer avec les absences, puis les sorties de Davitashvili et Lamba. Joshua Duffus a beaucoup joué en apparitions, mais seulement 5 fois titulaire. Abdoulaye Kanté, avec 846 minutes, semble à ce jour inamovible mais il ne faut pas oublier qu'il a été lancé récemment dans un rôle important sans avoir le vécu d’un cadre.

Kévin Pedro, lui, fait partie des vraies montées en puissance. Avec 1 452 minutes et 16 titularisations, il s’est imposé plus vite que prévu. Mais cette réussite individuelle ne masque pas le fond du problème : l’ASSE a une ossature, pas toujours une profondeur fiable.

Gautier Larsonneur, coupable sur le second but troyen, n'est pas à l'abris des critiques malgré son rôle de capitaine et son statut apparent de joueur indéboulonnable. Une porte pourrait-elle s'ouvrir pour Brice Maubleu ? Peu probable... Toutefois, Philippe Montanier devra prendre des décisions radicales pour inverser la spirale négative qui survient au pire moment de la saison.

À Rodez puis contre Amiens, l'ASSE devra s’appuyer sur ce qu’elle a de plus solide. Les temps de jeu montrent les hommes de base. Les derniers matchs, eux, montrent à quel point leur absence ou leur baisse de régime peut coûter cher.

Le classement des temps de jeu