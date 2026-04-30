À deux journées de la fin, les temps de jeu de l’ASSE racontent plus qu’une simple hiérarchie  dans l'utilisation de l'effectif. Ils montrent une équipe longtemps portée par un noyau dur, mais aussi un effectif déséquilibré au moment où la saison se joue.

Le premier constat est net : Mickaël Nadé est le joueur le plus utilisé de l’ASSE cette saison. Avec 2 771 minutes, 32 matchs et 32 titularisations, le défenseur central incarne la continuité. Derrière lui, Gautier Larsonneur (2 610 minutes) reste l’autre pilier évident. Cette stabilité a longtemps donné un cadre aux Verts, mais elle dit aussi autre chose : certains postes ont très peu tourné, faute de solutions ou de confiance totale dans les alternatives.

Offensivement, Augustine Boakye (2 290 minutes), Zuriko Davitashvili (2 082) et Lucas Stassin (2 051) forment l’autre socle. Leur poids dans le jeu est logique au regard de leur temps de présence. Quand l’un d’eux disparaît du onze ou sort rapidement, comme Davitashvili face à Troyes, l’ASSE perd une part importante de son animation.

Jaber, Tardieu, Ferreira : des chiffres à nuancer

Le cas Mahmoud Jaber est parlant. Sur la saison, ses 1 406 minutes peuvent donner l’impression d’un joueur installé. Mais son influence récente est beaucoup plus limitée. Blessé à Bastia alors qu'il était de retour dans le groupe, absent contre Troyes, il manque au pire moment, dans une zone où l’ASSE a besoin de densité et de justesse.

Même chose pour Florian Tardieu. Avec 1 989 minutes, il reste haut dans le classement, mais il ne pèse plus dans les dernières journées. Son absence prolongée change l’équilibre du milieu de l'ASSE. João Ferreira, lui, compte 969 minutes, mais son début de saison raté et sa blessure l’ont fait sortir, à juste titre, de la rotation.

La profondeur d'effectif de l'ASSE ne compense pas tout

Les dernières rencontres de l'ASSE ont montré les limites du banc. Face à Troyes, Montanier a dû composer avec les absences, puis les sorties de Davitashvili et Lamba. Joshua Duffus a beaucoup joué en apparitions, mais seulement 5 fois titulaire. Abdoulaye Kanté, avec 846 minutes, semble à ce jour inamovible mais il ne faut pas oublier qu'il a été lancé récemment dans un rôle important sans avoir le vécu d’un cadre.

Kévin Pedro, lui, fait partie des vraies montées en puissance. Avec 1 452 minutes et 16 titularisations, il s’est imposé plus vite que prévu. Mais cette réussite individuelle ne masque pas le fond du problème : l’ASSE a une ossature, pas toujours une profondeur fiable.

Gautier Larsonneur, coupable sur le second but troyen, n'est pas à l'abris des critiques malgré son rôle de capitaine et son statut apparent de joueur indéboulonnable. Une porte pourrait-elle s'ouvrir pour Brice Maubleu ? Peu probable... Toutefois, Philippe Montanier devra prendre des décisions radicales pour inverser la spirale négative qui survient au pire moment de la saison.

À Rodez puis contre Amiens, l'ASSE devra s’appuyer sur ce qu’elle a de plus solide. Les temps de jeu montrent les hommes de base. Les derniers matchs, eux, montrent à quel point leur absence ou leur baisse de régime peut coûter cher.

Le classement des temps de jeu

Joueur Matchs Titularisations Minutes
Mickaël Nadé 32 32 2771
Gautier Larsonneur 29 29 2610
Augustine Boakye 29 28 2290
Zuriko Davitashvili 28 24 2082
Lucas Stassin 29 22 2051
Florian Tardieu 23 22 1989
Irvin Cardona 31 21 1884
Ben Old 28 18 1706
Kévin Pedro 17 16 1452
Mahmoud Jaber 19 17 1406
Aïmen Moueffek 28 16 1299
Ebenezer Annan 17 14 1226
Igor Miladinović 25 14 1217
Chico Lamba 14 12 1045
João Ferreira 15 11 969
Maxime Bernauer 10 10 890
Julien Le Cardinal 10 10 862
Abdoulaye Kanté 11 10 846
Dennis Appiah 15 7 682
Joshua Duffus 25 5 693
Nadir El Jamali 15 5 596
Luan Gadegbeku 6 3 295
Brice Maubleu 3 3 270
Paul Eymard 4 1 136
Yvann Maçon 2 1 98
Dylan Batubinsika 1 1 90
Strahinja Stojković 1 0 23
Djylian N’Guessan 2 0 13
Lassana Traoré 1 0 6