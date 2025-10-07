Joueur de l'ASSE pendant 10 ans, Romain Hamouma a vécu de nombreux derbys face à l'OL. Souvent décisif, l'ancien attaquant des Verts a été interrogé sur le rôle de supersub par La Chaîne L'Équipe. L'occasion pour lui de se remémorer le derby de 2015 à Gerland.

Vert entre 2012 et 2022, Romain Hamouma est une légende de l'histoire récente de l'ASSE. Arrivé de Caen, l'attaquant a disputé 321 matches sous le maillot stéphanois, pour 62 buts et 48 passes décisives. Si l'aventure de joueur professionnel dans le Forez du natif de Montbéliard s'est mal terminée avec la descente en Ligue 2 de 2022, Hamouma reste amoureux du club. Il est depuis revenu pour occuper un rôle d'entraîneur adjoint de l'équipe réserve.

"J’ai un peu de mal à avaler la pilule, donc je fais un échauffement qui n’est pas vraiment un échauffement"

La preuve que l'historique n° 21 de l'ASSE n'a pas oublié le club où il a passé la majeure partie de sa carrière. Dix années où il est entré dans le coeur du Peuple Vert, notamment par ses belles performances dans le Derby face aux Lyonnais. Buteur à quatre reprises en 14 matches face aux banlieusards avec l'ASSE, Hamouma est revenu sur l'une de ses rencontres pour La Chaîne L'Équipe. Interrogé sur le rôle de supersub à la suite du but de Gonçalo Ramos pour le PSG à Barcelone mercredi 1er octobre, l'ancien Vert s'est remémoré un derby de 2015. Match qu'il avait débuté sur le banc.

J-2

Aujourd’hui le but de Romain Hamouma (toujours lui) contre Lyon (19/04/2015)

Score finale OL 2:2 ASSE pic.twitter.com/JqzvvpPYEx — BiKBuK (@BiKBuK_) December 22, 2020

"On joue à Gerland, contre Lyon, et je ne suis pas titulaire. J’ai un peu de mal à avaler la pilule, donc je fais un échauffement qui n’est pas vraiment un échauffement. Je boude, je suis un boudeur, donc je boude. Et en fait, le coach… on était à 5 je crois, il veut faire des changements, et il m’appelle au bout de 25 minutes. Donc je rentre, je crois qu’on marque un but, et je mets le deuxième dans la foulée, se souvient le buteur à la 45e minute ce soir du 19 avril 2015 en terre ennemie (2-2 score final). Ça fait partie des moments où j’ai pas forcément accepté d’être remplaçant, mais parce que j’ai beaucoup de fierté et que j’ai envie de montrer que je suis capable de jouer… Ben voilà, je rentre avec de bonnes intentions et l’envie d’aider l’équipe."