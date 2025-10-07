Anciens vainqueurs de la Coupe Gambardella avec l’ASSE en 2019, Charles Abi et Kenny Rocha Santos s’éclatent sous les couleurs du FC Rouen. Porté par le duo formé à Saint-Étienne, le club normand réalise un début de saison impressionnant et s’installe en tête du championnat de National.

Le FC Rouen poursuit sa marche en avant. En déplacement à Saint-Brieuc, les Diables Rouges ont signé un quatrième succès consécutif (0-1), leur quatrième match sans encaisser le moindre but. Une performance qui confirme la solidité et l’efficacité de la formation dirigée par Régis Brouard, ancien entraîneur du SC Bastia !

Solide et efficace à Saint-Brieuc

Après une première période équilibrée, le match se débloquait enfin à l’heure de jeu grâce à l’intenable Idrissa Seydi, buteur pour la quatrième fois consécutive (56e). L’attaquant, bien servi par Bassin puis Abi, concrétisait la domination des Normands.

Jusqu’au bout, la défense rouennaise — avec un excellent Temperton — a tenu bon pour préserver un nouveau clean sheet. Résultat : Rouen leader de National avec une série impressionnante !

Abi et Rocha, les anciens Verts au cœur du projet rouennais

Deux noms rappellent de bons souvenirs à Saint-Etienne : Charles Abi et Kenny Rocha Santos. Formés à l’ASSE et vainqueurs de la Coupe Gambardella 2019, les deux joueurs retrouvent aujourd’hui des couleurs en Normandie.

Aligné en pointe, Abi apporte sa puissance. Impliqué sur le but victorieux, il enchaîne les bonnes prestations et s’impose comme un relais offensif essentiel pour Seydi.

De son côté, Rocha Santos rayonne dans l’entrejeu. Sa technique et son expérience structurent le jeu rouennais, offrant à Brouard un équilibre précieux entre maîtrise et intensité.

L’influence des deux anciens Verts ne passe pas inaperçue : Rouen affiche une dynamique collective solide et une identité de jeu affirmée, mêlant rigueur défensive et transitions rapides.

Le FC Rouen en pleine ascension

Avec 6 victoires en 9 matchs, une attaque efficace et une défense imperméable, le FCR s’impose comme l’un des favoris pour la montée en Ligue 2. Sous la houlette de Régis Brouard, le club normand renoue avec son histoire et peut compter sur un effectif équilibré, où l’expérience des anciens Stéphanois fait la différence.

Rouen ne cache plus ses ambitions. Abi et Rocha Santos brillent loin du Chaudron avec l'ambition d'accéder à la Ligue 2.

Source : Peuple-Vert.fr / FCRouen1899.fr