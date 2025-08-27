À 38 ans, l’ancien attaquant international turc Mevlüt Erding a surpris tout le monde en reprenant une licence… en D3 district ! L’ex-buteur du PSG et de l’ASSE évoluera cette saison au CS Anatolia, petit club de Vaulx-en-Velin.

Après une riche carrière professionnelle (526 matchs, 140 buts), marquée par des passages à Sochaux, Rennes, Hanovre, Fenerbahçe, le PSG ou encore l’ASSE, Mevlüt Erding avait annoncé sa retraite en 2022 après une dernière expérience au Racing Besançon (N2). Trois ans plus tard, le voilà de retour… mais bien loin des projecteurs de la Ligue 1.

Erding, de la Ligue 1 à la D3 district

Cet été, le buteur turc a rejoint le CS Anatolia, club de D3 district basé à Vaulx-en-Velin et composé d’une cinquantaine de licenciés. Une arrivée qui illustre une tendance déjà vue chez d’autres ex-pros, comme Benjamin Nivet ou Nolan Roux, revenus jouer « pour le plaisir » dans le football amateur.

Une rencontre improbable à Vaulx-en-Velin

Comment un ancien international turc, 35 sélections et participant à l’Euro 2008, s’est-il retrouvé dans ce petit club lyonnais ? Tout est parti d’une rencontre fortuite. Soner Ertek, vice-président et joueur du club, raconte :

« L’an dernier, avant un match, on était réunis dans une boulangerie à Vaulx. Mevlüt est passé, on a discuté et il nous a dit qu’il aimerait rejouer. On l’a relancé cet été, et il a dit oui. »

Un hasard heureux, qui permet aujourd’hui aux amateurs du CS Anatolia de côtoyer un joueur au palmarès prestigieux, notamment vainqueur de la Coupe de France 2010 avec le PSG.

Erding, une humilité qui impressionne ses coéquipiers

Si Erding a marqué par ses buts en Ligue 1, c’est son état d’esprit qui séduit aujourd’hui ses nouveaux partenaires. « C’est encore une bête physiquement, il cadre presque tout devant le but », confie Soner Ertek. « Mais surtout, il est d’une humilité incroyable. Il porte les ballons comme tout le monde, sans se prendre pour une star. »

Le CS Anatolia, ambitieux et en pleine croissance, vise une montée en D2 district dès 2026. Avec un tel renfort, le club espère franchir un cap, tout en conservant l’esprit convivial qui fait sa force.

Erding, lui, démontre qu’au-delà des stades de Ligue 1 ou des compétitions européennes, le football reste avant tout une passion, à vivre simplement.

