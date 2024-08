L’ASSE est en grande famille du football français. Ils sont nombreux à avoir porté le maillot du club étoilé. Parmi l’un d’entre eux, Mevlut Erding. L’attaquant turc formé au FC Sochaux Montbéliard continue de travailler dans le monde du football après une carrière de joueur bien remplie.

Après avoir disputé 489 matchs professionnels, Mevlut Erding a inscrit 132 buts et 39 passes décisives. Une carrière de joueur de football pleine couronnée de 35 sélections avec le maillot turc pour 8 buts inscrits. À l’ASSE, il aura disputé deux saisons sous la houlette de Christophe Galtier. Alors qu’il a porté 65 fois le maillot stéphanois, il a inscrit 21 buts en Vert (19 en L1 – 1 CDF – 1 CL).

Un après-carrière difficile

Au cœur d’une polémique familiale avec sa femme sur leurs enfants respectifs, l’homme s’était exprimé en fin d’année 2023 sur le sujet pour le Progrès : « Se marier en début de carrière et qu’elle veuille me quitter le lendemain de ma retraite, il n’y a pas besoin d’en savoir plus sur ma femme que j’ai toujours aimée… La famille de ma femme m’appelle et me dit que ce ne sont pas mes enfants, qu’ils ne sont pas de moi car j’étais souvent en déplacement. Je leur ai demandé des tests ADN, qu’ils me refusent. Comment peut-on être aussi mauvais ? L’argent détruit les familles… Je vais faire une offre pour avoir la possibilité de faire les tests ADN, malheureusement. […] Ce chantage me fait vomir. »

Un nouveau rôle dans le football

Finalement, Mevlut Erding a trouvé les ressources pour rebondir. Il s’est engagé comme conseiller dans une agence de joueurs de football. À 37 ans, il lance donc définitivement son après carrière en s’occupant de la gestion de certaine carrière via le groupe YSPORTS. Cette agence en developpement gère notamment les intérêts de deux anciens stéphanois : Charles Abi et Bilal Benkhedim.

Nous souhaitons bonne chance à Mevlut Erding dans cette nouvelle aventure !