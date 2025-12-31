Chers supporters, chers lecteurs de Peuple-Vert.fr,

En ce début d’année 2026, toute l’équipe de Peuple-Vert.fr tient avant tout à vous adresser des vœux sincères et chaleureux. Des vœux simples, mais essentiels : la santé pour vous et vos proches, de la sérénité dans vos vies personnelles, et de nombreux moments de joie à partager.

Comme chaque année, le football occupe une place particulière dans nos quotidiens. Plus encore à Saint-Étienne, où il ne se vit jamais comme ailleurs. L’ASSE fait partie de nos habitudes, de nos discussions, de nos espoirs, parfois de nos frustrations aussi. Et si 2025 a souvent été éprouvante, elle a aussi laissé entrevoir une promesse : celle d’un avenir à reconstruire, avec l’envie de retrouver ce qui fait l’âme de ce club.

2026 s’ouvre avec une ambition claire et assumée. La montée reste l’objectif. Elle ne sera ni facile ni immédiate, mais elle guide chaque match, chaque décision, chaque débat. Ce sera une année décisive, faite de rendez-vous importants, de moments charnières, et nous l’espérons, de raisons d’y croire jusqu’au bout. Rien n’est acquis, mais l’espoir est bien là.

Dans ce parcours, vous, supporters, avez une place centrale. Que vous soyez abonnés à Geoffroy-Guichard, fidèles des déplacements, lecteurs assidus ou simples passionnés qui suivent les Verts de loin, votre engagement est une force. Même dans les périodes de doute, vous avez répondu présent. Cette fidélité mérite d’être saluée, respectée et mise en valeur.

Peuple-Vert.fr continuera en 2026 à être à vos côtés. À raconter l’ASSE avec exigence, mais aussi avec passion. À analyser, décrypter, questionner, sans jamais perdre de vue ce qui nous rassemble : l’amour de ce club et le respect de ceux qui le font vivre, sur le terrain comme dans les tribunes.

Merci pour votre confiance, vos messages, vos débats, vos critiques parfois, toujours constructives. Merci de faire vivre cette communauté jour après jour.

Nous vous souhaitons une très belle année 2026. Qu’elle soit riche en émotions, en espoirs partagés et, nous l’espérons, en sourires verts. Qu'elle vous apporte également la santé et des satisfactions pour vous et vos proches.

Bonne année à toutes et à tous.

Allez les Verts.

L'équipe de Peuple-Vert.fr