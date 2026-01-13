Après une saison difficile en Angleterre, Makhtar Gueye prend la direction de la Chine. L’ancien attaquant de l’ASSE s’engage avec le Shanghai Shenhua. Il pourrait bientôt affronté Dylan Batubinsika en partance pour le même championnat.

Makhtar Gueye tente un nouveau pari. À 28 ans, l’ancien attaquant sénégalais de l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’est engagé officiellement avec le Shanghai Shenhua, pensionnaire de la Chinese Super League. Le club chinois a annoncé son arrivée ce mardi.

L’été dernier, Gueye sortait d’une saison contrastée à Blackburn Rovers : 8 buts et 6 passes décisives en 44 apparitions. Des statistiques honorables mais ternies par une nouvelle saison compliquée. En 2024-2025, il n’a disputé que 16 matchs sans marquer le moindre but. En perte de vitesse en Championship, l’attaquant sénégalais a choisi de relancer sa carrière loin de l’Europe.

De l'ASSE à Shanghai, un parcours en zigzag

Formé à l’US Gorée au Sénégal, Gueye s’était révélé en Ligue 2 sous les couleurs de l’ASSE entre 2018 et 2020. Malgré un faible temps de jeu dans le Forez (15 matchs, 1 but), il avait su rebondir en Belgique à l’AS Oostende, avant de passer par Saragosse (Espagne), RWD Molenbeek et Blackburn.

Son passage à l'ASSE avait laissé entrevoir un potentiel intéressant, sans jamais pleinement convaincre. Dans le Forez, il symbolisait ces jeunes attaquants à fort gabarit que le club peine à faire exploser.

À Shanghai, Gueye retrouvera un championnat en pleine croissance, mais très éloigné de l’intensité européenne. Un défi aussi bien sportif que financier, dans un contexte où de nombreux joueurs font ce choix pour relancer leur carrière.

Un nouveau départ… à 28 ans

À seulement 28 ans, Makhtar Gueye entame un nouveau chapitre. Loin de l’ASSE, loin de l’Europe, mais avec encore de belles années devant lui. Reste à voir s’il saura s’imposer en Chine dans un championnat en reconstruction.

Source : BlackBurn Rovers