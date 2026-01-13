L’ASSE féminine tient sa deuxième recrue hivernale. L’attaquante américaine Kaylan Bradford-Williams s’engage jusqu’en 2026 pour apporter sa puissance et son sens du but à l’équipe de Sébastien Joseph.

L'ASSE renforce son attaque avec l’arrivée de Kaylan Bradford-Williams. À 27 ans, l’attaquante américaine découvre pour la première fois le championnat de France. Elle rejoint les Vertes en provenance du Dynamo Moscou, où elle a disputé 57 matchs depuis 2023.

Passée par le Lokomotiv Moscou, puis le Dynamo, Kaylan s’est imposée comme une joueuse clé dans le championnat russe. En 2025, elle a inscrit 6 buts en 20 matchs de Supreme Division Women. Son profil de renarde des surfaces et sa polyvalence dans les derniers mètres sont des atouts précieux pour l’ASSE.

Un parcours atypique, de l’Indiana à Sainté

Née en 1998 à Fort Wayne, dans l’Indiana, Kaylan Bradford-Williams débute dans sa ville natale, à la Marion High School. Elle s’envole ensuite pour Israël où elle rejoint le club de Ramat HaSharon en 2020, avant de découvrir le football russe en 2021 avec le Lokomotiv.

Son passage à Moscou confirme son potentiel. Puissante, mobile, dotée d’un bon jeu de tête, elle incarne un profil offensif complémentaire aux forces déjà en place à Saint-Étienne.

Engagée jusqu’en mai 2026, Kaylan portera le numéro 5 sous le maillot vert.

ASSE : Un renfort offensif attendu

Après une première moitié de saison compliquée, l’ASSE féminine cherche à relancer la machine. Sébastien Joseph compte sur l’expérience et l’efficacité de Kaylan pour apporter des solutions dans les 30 derniers mètres.

Kaylan Williams : "Je suis très heureuse d’arriver en France avec un si bel accueil. Je suis prête et j’espère qu’on va inverser la tendance de cette première partie de saison."

Sébastien Joseph : "Kaylan est une vraie renarde des surfaces. Elle a déjà connu le haut niveau en Europe. Elle peut nous apporter ce qu’il nous manquait en attaque."

Avec ce renfort venu des États-Unis via la Russie, les Vertes espèrent entamer une dynamique positive pour sortir de la zone rouge et retrouver leur efficacité devant le but.

