Récemment promue, l’ASSE profite de l’été pour se renforcer. Pas moins de six joueurs ont déjà rallié les troupes d’Olivier Dall’Oglio, alors que l’effectif retrouve le rythme petit à petit. Le mercato continue, et les anciens Verts poursuivent leurs carrières loin du Forez. Makhtar Gueye devrait ainsi connaître une nouvelle destination.

Des débuts prometteurs à l’ASSE

Débarqué dans le Forez en mars 2018 en provenance de l’US Gorée (Sénégale), Makhtar Gueye signe dans la foulée son premier contrat professionnel et confirme rapidement. Ce dernier prolonge ainsi l’aventure un mois plus tard jusqu’en 2023. Pour sa première en professionnel, le 19 août 2018, l’attaquant d’1m95 inscrit le but de l’égalisation face au RC Strasbourg. En six petites minutes seulement.

C’est donc dans une logique de progression que Gueye est prêté à l’AS Nancy Lorraine, alors pensionnaire de Ligue 2. Un prêt réussi, avec 7 réalisations en 23 apparitions, avant l’arrêt des championnats dû à la COVID.

Révélation loin du Forez

Et si tout laissait croire que Gueye aurait pu avoir un rôle à jouer dans les performances de l’ASSE, l’attaquant s’est engagé en juillet 2020 du côté de la Belgique. L’ancien Stéphanois a paraphé un contrat le liant jusqu’en 2024 avec le KV Ostende, neuvième de Jupiler Pro League en 2020. L’attaquant réalise deux saisons satisfaisantes, en inscrivant 11 puis 12 réalisations en une trentaine de rencontres.

En fin de contrat, Gueye est prêté en août 2022 en deuxième division espagnole du côté du Real Saragosse. L’ancien Stéphanois est d’ailleurs revenu sur l’intérêt de l’Inter Miami de Lionel Messi à cette époque : « J’ai eu également l’opportunité d’aller aux Etats-Unis. Saragosse et l’Inter Miami font partie de la même entité. J’aurais pu aller à Miami jouer avec Lionel Messi. Ça aurait été assez incroyable mais à 25 ans, j’estimais que c’était trop tôt pour aller jouer en MLS. »

Une saison compliquée, dans laquelle Gueye n’est pas parvenu à inscrire de pions. Mais l’ancien Stéphanois a récement retrouvé de la confiance avec le RWD Molenbeek, alors tout juste promu. Malgré la bonne saison de ce dernier (11 réalisations), l’équipe d’un certain John Textor est reléguée en deuxième division au terme des barrages.

De l’ASSE à l’Angleterre

L’ancien de la maison Stéphanoise ne restera pas en Belgique la saison prochaine. Relégué avec son équipe, Makhtar Gueye devrait signer au Blackburn Rovers avance le journaliste Sacha Tavolieri. Un accord aurait été trouvé avec le RWD Molenbeek, pour voir l’attaquant rejoindre la Championship la saison prochaine. Blackburn sort de sa plus mauvaise saison depuis 2016, avec une 19e place à la clé.