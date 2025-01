Du Chaudron à une vie plus paisible en Bretagne, Franck Tabanou a connu de nombreuses expériences au cours de sa carrière, l’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Étienne a décidé de tourner la page du football professionnel. Certains de ses meilleurs souvenirs l'ont été sous le maillot Vert et dans l'antre de Geoffroy-Guichard comme il l'explique dans le journal L'Equipe.

Ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, Franck Tabanou a tiré un trait sur sa carrière professionnelle et s’est installé en Bretagne, à Saint-Brieuc. Après des passages à Toulouse, Swansea, Grenade et Guingamp, il a tenté un dernier défi au Danemark puis en Belgique. Une grave blessure au genou l’a poussé à raccrocher définitivement les crampons. Déjà lassé par le football avant son arrivée à Guingamp, il souffrait aussi d’arthrose à la hanche depuis son passage chez les Verts. Il va bientôt subir une double opération. Aujourd’hui, il aspire à une vie plus paisible, entouré de sa famille, avec le projet d’ouvrir un restaurant avec sa femme.

Un joueur polyvalent façonné par Christophe Galtier

Franck Tabanou connaît une belle évolution sous les ordres de Christophe Galtier à Saint-Étienne. Initialement milieu offensif, il est repositionné latéral gauche après le départ de Benoît Trémoulinas. "Galette" lui a proposé ce défi tout en lui laissant une liberté offensive : "Christophe Galtier à Saint-Étienne aussi m'a fait grandir, mais différemment. J'ai appris un nouveau poste avec lui. Après le départ de Benoît Trémoulinas, "Galette" m'a proposé de descendre comme latéral. Mais il ne m'a jamais interdit de monter du moment que je revenais défendre." Ce changement a marqué un tournant dans sa carrière et a contribué à son épanouissement.

Une carrière dans l’élite, sans sélection en Bleu

S’il n’a jamais eu l’honneur de porter le maillot de l’équipe de France en match officiel, Franck Tabanou a été présélectionné à plusieurs reprises. "À Toulouse comme à Saint-Étienne, j'ai été présélectionné en équipe de France, même si je n'ai jamais été appelé. Je n'ai pas gagné de titres non plus, mais j'ai fait toute ma carrière dans l'élite et j'en suis fier." Un parcours solide qui l’a mené dans plusieurs championnats européens avant qu’il ne décide de mettre un terme à sa carrière.

Geoffroy-Guichard en ébullition !

Parmi les souvenirs marquants de Tabanou, l’un d’eux reste gravé à jamais : la victoire 3-0 de l’ASSE face à l’OL le 30 novembre 2014. "Une fois, j'ai vécu un truc de ouf. Ça faisait vingt ans que Saint-Étienne n'avait pas gagné le derby au stade Geoffroy-Guichard face à l'OL. Et on a gagné 3-0 (le 30 novembre 2014). Le Chaudron tremblait. C'était du délire total, je n'ai jamais ressenti ça ailleurs." Ce succès historique, vécu aux côtés des supporters stéphanois, demeure l’un des plus grands moments de sa carrière.

Aujourd’hui, loin des terrains, Franck Tabanou savoure une existence plus tranquille... Bonne retraite à lui !