Formé au Forez, écarté par les nouveaux propriétaires, relancé au Puy Foot : Antoine Gauthier semble enfin avoir trouvé le projet qui lui correspond. Et les chiffres de ce début de saison en Ligue 3 le confirment largement. Voire très largement.

Ancien espoir formé à l'ASSE, Antoine Gauthier n'aura jamais franchi le cap du groupe professionnel stéphanois de façon durable. Auteur de deux apparitions en Ligue 2 et présent à deux reprises dans le groupe en Ligue 1 sous Olivier Dall'Oglio, le milieu offensif originaire de Clermont-Ferrand avait rapidement compris que son avenir ne s'écrirait pas dans le Forez à l'arrivée des nouveaux propriétaires du club.

Un départ de l'ASSE vécu comme une nécessité plus qu'un choix

Dans un entretien accordé au Progrès à l'époque de son départ, Gauthier était revenu sur les circonstances de son départ, entre confiance perdue et changement de staff : "Quand les nouveaux propriétaires sont arrivés, ils m'ont fait sentir qu'ils n'allaient pas forcément compter sur moi. J'avais un très bon ressenti avec Olivier Dall'Oglio. Il m'intégrait pleinement aux séances et dans les premiers groupes. Mais après son départ, je suis redescendu en réserve et ils m'ont fait comprendre qu'ils ne compteraient plus sur moi." Un discours marqué de résilience malgré la déception : "J'ai toujours cet état d'esprit de m'accrocher et d'y croire. Je savais que ce n'était pas une fin en soi."

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Une place trouvée au Puy Foot après l'ASSE

C'est finalement au Puy Foot, en National 1 à l'époque, que Gauthier avait relancé sa carrière, séduit par la volonté affichée du club de le recruter et les échos positifs de plusieurs anciens coéquipiers : "Ça s'est fait assez rapidement, j'ai senti une grosse volonté du Puy de me faire venir. C'est ce que je recherchais, j'avais besoin que le coach et le directeur sportif me veuillent."

Une saison qui confirme totalement ce pari

Le Puy Foot évoluant en Ligue 3, les statistiques sur ce début de saison confirment que le pari sportif de l'ancien Vert a totalement porté ses fruits. Sur ses cinq premières rencontres, disputées à raison de 76 minutes en moyenne, Gauthier affiche déjà 2 buts inscrits, pour un indice de performance de 54 dans le rôle de mezzala, la 3e meilleure valeur du championnat à ce poste. Rien que ça.

Le radar offensif du milieu de 22 ans est impressionnant : 90e centile en buts marqués, 94e centile sur les dribbles tentés et les courses progressives, 89e centile en duels offensifs disputés. Un 85 sur cette échelle signifie qu'un joueur surclasse 85% des milieux centraux de Ligue 3 sur cette donnée précise, ramenée à 90 minutes. Sur le plan physique, ses statistiques sont tout aussi impressionnantes : 100e centile en nombre de sprints, 92e centile en distance à haute intensité, un profil de coureur infatigable qui explose littéralement les standards du championnat. Dit autrement, offensivement, peu de milieux font mieux que lui en L3.

Des axes de progression encore identifiables

Le profil de Gauthier n'est pas exempt de défauts pour autant : sa précision de passes reste perfectible (39e centile en passes réussies) et son apport défensif limité (seulement 3e centile en duels défensifs gagnés) confirme un profil clairement tourné vers l'offensive plutôt que vers l'équilibre collectif. Des axes de travail qui n'empêchent en rien le milieu offensif de s'imposer comme l'un des joueurs les plus en vue de son championnat en ce début de saison.

Après l'ASSE, une trajectoire qui rappelle que tout n'est jamais figé

L'histoire d'Antoine Gauthier illustre parfaitement ce cas de figure si fréquent dans le football. A l'ASSE comme ailleurs. Un joueur écarté de son club formateur pour des raisons diverses, qui finit par s'épanouir pleinement dès lors qu'un projet lui fait vraiment confiance. Le Puy Foot, longtemps réputé pour sa capacité à faire éclore ou relancer des profils formés ailleurs, confirme une nouvelle fois cette réputation avec ce milieu offensif formé à l'ASSE désormais parmi les meilleurs de son championnat. Et pourquoi pas un avenir en Ligue 2 ?