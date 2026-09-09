Après cinq journées de Ligue 2, l’ASSE ne se distingue pas seulement par ses résultats. Les Verts figurent également parmi les équipes les moins sanctionnées du championnat. Avec cinq cartons jaunes et aucune expulsion, Ian Cathro dispose pour l’instant d’un effectif peu exposé au risque disciplinaire.

Cinq matchs, cinq victoires et seulement cinq avertissements. Le bilan disciplinaire de l’ASSE accompagne un début de championnat maîtrisé sur le plan comptable. Saint-Étienne possède le troisième total le plus faible de Ligue 2 avec cinq cartons jaunes. Seuls Nancy, avec quatre avertissements, et Sochaux, avec trois, en comptent moins. À l’autre extrémité, le Red Star en affiche déjà 14, Montpellier 13, tandis que Dunkerque, prochain adversaire des Verts, et Grenoble en ont reçu 12. Aucun Stéphanois n’a par ailleurs été expulsé depuis le déplacement à Sochaux lors de la première journée.

Cinq joueurs de l’ASSE avertis en cinq journées

Les cinq cartons stéphanois sont répartis entre cinq joueurs différents. Jakob Breum a été le premier sanctionné, dès la première journée à Sochaux. Maxime Bernauer a ensuite reçu son avertissement face à Grenoble. Zuriko Davitashvili a été averti lors du déplacement à Dijon, avant qu’Augustine Boakye ne reçoive à son tour un carton jaune contre Montpellier. Joshua Duffus possède également un avertissement à son actif reçu à Sochaux.

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Joueur Cartons jaunes Cartons rouges Jakob Breum 1 0 Maxime Bernauer 1 0 Augustine Boakye 1 0 Zuriko Davitashvili 1 0 Joshua Duffus 1 0 Áron Csongvai 0 0 Gautier Larsonneur 0 0 Julien Le Cardinal 0 0 Sohaib Naïr 0 0 Kévin Pedro 0 0 Irvin Cardona 0 0 Thierno Ballo 0 0 Tamar Svetlin 0 0 João Ferreira 0 0 Ben Old 0 0 Adam Baallal 0 0 Mahmoud Jaber 0 0 Nathan Kasia 0 0 Nadir El Jamali 0 0

Un bilan d'autant plus remarquable qu'Áron Csongvai, Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr ont disputé les 450 minutes de championnat sans recevoir le moindre avertissement. Kévin Pedro, qui n’a quasiment pas quitté le terrain, possède lui aussi un casier vierge. Les statistiques attribuent pourtant huit fautes à Csongvai, cinq à Le Cardinal et Pedro et quatre à Naïr.

St-Etienne parmi les équipes les moins averties de Ligue 2

La comparaison avec le reste du championnat confirme la tendance. Avec un carton jaune par rencontre en moyenne, Saint-Étienne occupe la 16e place du classement des équipes les plus averties. Autrement dit, seuls deux clubs ont reçu moins de cartons. Le contraste est marqué avec Montpellier : les Héraultais comptent déjà 13 avertissements après cinq journées. Lors de leur défaite à Geoffroy-Guichard (3-1), ils en ont encore reçu deux contre un côté stéphanois.

Cette situation évite surtout à Ian Cathro de devoir gérer, pour l’instant, des joueurs proches d’une suspension liée à l’accumulation des avertissements. Aucun Vert ne possède plus d’un carton. Le règlement disciplinaire a d’ailleurs évolué par rapport au système des trois avertissements sur une période de dix rencontres utilisé auparavant : les décisions publiées par la LFP au printemps 2026 font désormais état d’une suspension ferme à la suite d’un cinquième avertissement.

L’ASSE se déplacera à Dunkerque samedi avant un second voyage consécutif à Metz. À mesure que les avertissements vont s’accumuler, la gestion des joueurs sous la menace d’une suspension deviendra un élément à surveiller. Pour l’heure, le tableau reste particulièrement dégagé : cinq cartons jaunes répartis entre cinq joueurs et aucune expulsion après 450 minutes de championnat.