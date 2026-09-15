Réunis il y a quelques jours par Christian Lopez, certains anciens Verts de 1976 se sont exprimés pour Le Progrès. L'occasion de revenir sur l'hommage qui leur a été rendu par l'ASSE et ses supporters en mai, mais aussi de passer un message aux actuels et futurs acteurs du club.

Cinquante ans après avoir fait vibrer la France entière jusqu'à Glasgow, la génération dorée de 1976 continue de déchaîner les passions à Saint-Étienne. En mai dernier, le stade Geoffroy-Guichard s'est à nouveau embrasé pour rendre hommage à ses héros. Un moment suspendu, chargé en émotion, où l'amour entre le peuple vert et ses légendes est apparu intact. Pourtant, derrière les larmes et la nostalgie des retrouvailles, les anciens joueurs portent aujourd'hui un regard lucide sur la situation de l'ASSE.

Réunis récemment dans le Forez à l'occasion du traditionnel tournoi de golf organisé par Christian Lopez, les piliers de l'épopée ont partagé leurs souvenirs, mais surtout leur vision du présent. Si Oswaldo Piazza ou Gérard Janvion mesurent l'immensité du lien qui les unit encore aux supporters, le sentiment général est désormais tourné vers l'avenir.

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« On n'est pas l'avenir de l'ASSE »

Porte-parole toujours avisé, Jean-Michel Larqué a posé des mots forts sur ce décalage entre le culte du passé et la réalité du terrain. Tout en se disant profondément touché par l'accueil réservé par le Chaudron un demi-siècle plus tard, l'ancien capitaine stéphanois refuse de voir l'histoire s'enfermer dans le rétroviseur : "Les gens pleuraient en tribune. Quand tu vois ça, tu te pinces… Mais on n’a plus envie de les voir pleurer. On aimerait bien être oubliés. Ce n’est pas qu’on en a marre mais on n’est pas l’avenir de l’ASSE. Le seul objectif est de retourner en Ligue 1"

Une page à écrire pour la nouvelle génération

Ce constat, partagé par l'ensemble du groupe de 1976, sonne comme une invitation à transmettre définitivement le flambeau. Pour Gérard Janvion et ses coéquipiers, la nostalgie ne doit plus être un refuge, mais un élan pour les joueurs actuels. L'urgence de l'ASSE est sur le terrain avec l'ambition de retrouver le sommet du football français et bâtir de nouveaux souvenirs.

Les légendes de 76 continueront de se rassembler, de rire et d'entretenir leur amitié indéfectible. Mais leur message au peuple vert est désormais limpide : il est temps d'arrêter de regarder en arrière pour laisser la nouvelle génération écrire sa propre histoire. Une vision également partagée par Kilmer Sports.