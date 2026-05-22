Présent à Geoffroy-Guichard pour les célébrations des 50 ans de l’épopée de 1976, Jean-Michel Larqué a profité de son passage dans l’After Foot sur RMC pour évoquer l’actualité de l’ASSE. Entre émotion, nostalgie et message adressé à la direction stéphanoise, l’ancien capitaine des Verts n’a pas mâché ses mots.

De retour à Saint-Étienne le week-end dernier pour les festivités autour des héros de l'ASSE de 1976, Jean-Michel Larqué a raconté les coulisses de ce séjour chargé en émotions. Dans l’After Foot ce mercredi soir, l’ancien capitaine des Verts a d’abord salué l’accueil réservé aux anciens joueurs : « Le lendemain du match contre Amiens, j'étais au musée avec le propriétaire Monsieur Tanenbaum. Je lui ai dit que de faire rentrer des joueurs comme ça dans un musée en exposition, c’était mauvais signe. Que la prochaine étape ce serait le Panthéon et que là on ne serait pas très bien. »

Avant de poursuivre avec humour et reconnaissance : « Ils nous ont reçu magnifiquement. Nous avons passé trois jours exceptionnels. »

Jean-Michel Larqué veut tourner la page

Mais derrière l’émotion, Larqué a surtout tenu à adresser un message clair à la direction actuelle du club. Pour lui, l’hommage rendu aux anciens doit désormais laisser place à l’avenir sportif de l’ASSE. « Mais, à un moment donné je lui ai dit, ça y est vous nous avez fêté, c'est très bien, nous en sommes reconnaissants. Mais, à partir de maintenant, vous président de 82 ans, vous êtes un jeune président dans l'exercice à Saint-Etienne, l'avenir vous appartient. Vous nous avez rendu un magnifique hommage, on tourne la page et on se tourne vers l'avenir. »

Puis il a rappelé l’objectif principal du club : « Et c'est le retour en Ligue 1. »

Larqué bluffé par l’ambiance à Geoffroy-Guichard pour supporter l'ASSE

L’ancien capitaine stéphanois s’est aussi montré impressionné par la ferveur actuelle autour de l'ASSE . Une ambiance qu’il estime même supérieure à celle connue durant sa propre époque. « Tu peux pas savoir, quand je viens à Saint-Etienne, je suis jaloux moi de voir ce stade, ce public, cette ambiance. On n'avait pas ça, nous à notre époque. On l'avait que pour les matchs de Coupe d'Europe. »

Avant de conclure avec des chiffres qui traduisent selon lui l’immense potentiel populaire de l'ASSE : « Là en Ligue 2, un mardi soir tu reçois le Pau FC, y a 35 000 personnes. Tu reçois Amiens qui est dernier, il y a 39 700 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte ? »

Un message fort envoyé à toute l’institution stéphanoise.