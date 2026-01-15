Hernani, ancien milieu de l’ASSE, s'offre un nouveau challenge en Italie dans ce mercato hivernal.

Après plusieurs saisons loin de la France, un ancien joueur de l’ASSE poursuit sa carrière de l’autre côté des Alpes. Hernani, passé par Saint-Étienne lors de la saison 2017-2018, vient de s’engager avec l’AC Monza. À 31 ans, le milieu de terrain brésilien continue son parcours en Serie B italienne après avoir marqué l’histoire récente de Parme.

L’ancien Stéphanois sort de plus de cinq années pleines à Parme. Une aventure riche, marquée par deux prêts d’une saison, au Genoa puis à la Reggina, mais surtout par un rôle important dans le projet du club parmesan. La saison dernière, Hernani a activement participé à la remontée de Parme en Serie A, conclue à l’issue de l’exercice 2023-2024. Un accomplissement majeur dans une carrière construite loin des projecteurs français.

Aujourd’hui, c’est à Monza que le Brésilien a décidé de poursuivre son chemin. Le club lombard, actuellement troisième de Serie B, nourrit de grandes ambitions. Le recrutement d’un joueur expérimenté comme Hernani s’inscrit clairement dans cette logique.

Hernani, un passage discret mais marquant à l’ASSE avant l'Italie

Arrivé à l’AS Saint-Étienne lors de l’été 2017, Hernani n’aura porté le maillot vert qu’une seule saison. Mais son passage n’est pas passé inaperçu. Sous les ordres d’Oscar Garcia, puis du duo Julien Sablé – Jean-Louis Gasset, le milieu de terrain s’est distingué par sa qualité de frappe et sa capacité à se projeter.

En Ligue 1, Hernani avait disputé 17 rencontres avec l’ASSE. Il y avait inscrit quatre buts, souvent dans des contextes compliqués pour les Verts. Il avait notamment marqué à Guingamp le 20 décembre 2017, à Troyes le 1er octobre, ainsi que contre Strasbourg en championnat et en Coupe de la Ligue. Des réalisations qui n’avaient pas toujours suffi à éviter la défaite, mais qui avaient mis en lumière son impact offensif.

Malgré ces statistiques honorables, l’expérience stéphanoise n’a pas débouché sur une continuité. Le club avait alors fait d’autres choix, poussant Hernani à s’exporter durablement en Italie.