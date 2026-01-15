Alors que l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à affronter Clermont ce samedi soir, Eirik Horneland a livré une mise à jour détaillée sur son groupe. Blessures, retours, jeunes prometteurs… L’entraîneur stéphanois reste concentré sur les quatre matchs cruciaux à venir.

L’ASSE prépare une seconde partie de saison décisive. Avant la réception de Clermont, Eirik Horneland a pris le temps de faire le tour de son effectif. Plusieurs cadres manqueront encore à l’appel, mais des retours et des bonnes nouvelles viennent aussi redonner de l’espoir. Le coach norvégien assume pleinement son statut de favori et veut voir ses joueurs faire la différence à Geoffroy-Guichard.

Un effectif amoindri mais des retours espérés pour l'ASSE

L’infirmerie stéphanoise reste bien garnie. Maxime Bernauer et Lassana Traoré sont d’ores et déjà forfaits pour le reste de la saison. Le premier est touché au ménisque, le second au quadriceps. Des absences de poids à des postes clés. " Maxime Bernauer devrait être forfait jusqu’à la fin de la saison." Un coup dur pour l'ASSE qui va devoir composer dans un joueur recruté pour être l'un des taulier du vestiaire.

Zuriko Davitashvili, lui, manquera la rencontre face à Clermont, même s’il a repris la course jeudi. Un signe encourageant pour un retour imminent. Possiblement pour le déplacement à Clermont. João Ferreira et Joshua Duffus, eux, sont proches d’un retour, attendu dès la semaine prochaine à Reims.

Concernant Irvin Cardona, l’incertitude demeure. Un coup reçu au genou mardi laisse planer le doute. Il s'est entrainé en individuel ce jeudi aux côté de Dylan Batubinsika. Un point sera fait ce vendredi pour décider de sa présence. Du côté des bonnes nouvelles, Lucas Stassin et Djylian N’Guessan, malades en début de semaine, sont rétablis et ont repris l'entraînement. Enfin, Ebenezer Annan est totalement disponible. Trois renforts pour Horneland.

Chico Lamba, un retour important pour la stabilité défensive

Horneland a aussi salué le retour de Chico Lamba, un joueur qu’il décrit comme rassurant pour ses partenaires. « Chico aime défendre son but, il a acquis de l’expérience au haut niveau. Sa présence dégage une autorité naturelle. » Ce retour au sein de la défense pourrait être décisif pour solidifier l’arrière-garde dans cette seconde partie de saison. La meilleure recrue du mercato pour l'ASSE ?

Quatre matchs pour tout changer

L’entraîneur ne le cache pas : les quatre matchs qui arrivent sont cruciaux. Le premier acte face à Clermont devra être maîtrisé. « On se doit de battre cette équipe à domicile. À l’aller, cela avait été difficile. Mais à la maison, on doit assumer notre statut de favori », martèle Horneland.

Le message est clair : l’ASSE n’a plus de temps à perdre. Les objectifs sont connus, l’état d’esprit est affiché. Place désormais à l’action sur le terrain.

Source : Conférence de presse Eirik Horneland (ASSE)