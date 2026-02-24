Pascal Dupraz, ancien entraîneur de l’ASSE, veut désormais jouer un nouveau match : les élections municipales. Selon Nice-Matin, l’ex-coach de Ligue 1 est candidat à La Cadière-d’Azur. Une reconversion inattendue… mais fidèle au personnage.

On connaissait Pascal Dupraz pour ses coups de gueule, ses discours enflammés et ses missions maintien à haut risque. On le retrouve aujourd’hui dans un tout autre vestiaire : celui de la politique locale. L’ancien entraîneur de l’ASSE figure sur la liste de Robert Deledda pour les municipales à La Cadière-d’Azur, petit village varois de 5 739 habitants.

Le ton est le même. Passionné. Direct. Engagé. « Je veux être dans l’action », annonce-t-il à Nice-Matin. Une phrase qui pourrait sortir d’un discours d’avant-match. Mais cette fois, il ne s’agit plus de sauver un club de Ligue 1. Il s’agit de gagner une mairie.

Pascal Dupraz, de l’ASSE à la mairie

Passé par Evian Thonon Gaillard, Toulouse ou encore l’ASSE, Dupraz n’a jamais laissé indifférent. À Saint-Étienne, il avait été appelé pour tenter une mission maintien devenue malheureusement raté. Son passage dans le Forez reste associé à une période sombre, mais son engagement et sa personnalité ont marqué les supporters.

Aujourd’hui, le décor change. Direction le Var. « Mon épouse a passé son enfance pas loin… On adore le coin. Ça fait dix-douze ans qu’on vient régulièrement à La Cadière et, depuis peu, on y vit à plein temps », explique-t-il.

Quand Robert Deledda le sollicite, Dupraz ne tergiverse pas. « Je suis un communicant. Les gens sont très sympas avec moi, je veux être sympa avec eux. Cette commune, je la kiffe. » L’ancien coach entend notamment apporter son expertise sur le volet sportif. Logique pour un homme de terrain.

La liste se veut sans étiquette politique. Un détail qui compte pour celui qui assure arriver « avec conviction et humilité ».

Une ambition politique… mais le football en tête

Dupraz ne cache pas son objectif immédiat : gagner. « Dans l’immédiat, il faut gagner ces élections », lance-t-il avec le sourire. Une autre liste, menée par Marc Benoit, est également en lice. Le match s’annonce disputé.

Mais attention : le football n’est jamais loin. À 63 ans, Dupraz ne considère pas sa carrière d’entraîneur terminée. Sa dernière expérience remonte à 2023 avec Dijon. Depuis, il a eu des touches en Ligue 2 et à l’étranger. Il évoque même l’idée de diriger une sélection nationale.

Autrement dit, la politique pourrait n’être qu’un intérim. Un nouveau défi, en attendant un prochain banc de touche.

L’ancien coach de l’ASSE joue donc sur deux tableaux. Une campagne municipale dans le Var. Et l’espoir d’un retour sur les pelouses professionnelles. Une chose est sûre : fidèle à lui-même, Pascal Dupraz ne veut pas rester sur le banc.

La prochaine échéance ? Les urnes. Et, comme il le dit lui-même, « dans l’immédiat, il faut surtout gagner ces élections ».