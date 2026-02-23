Samedi 21 février, lors de la 26ᵉ journée de Premier League, Chelsea a concédé le match nul face à Burnley (1-1) à Stamford Bridge. Expulsé à la 72ᵉ minute après un second carton jaune, Wesley Fofana a été la cible d’insultes racistes sur les réseaux sociaux dans la foulée de la rencontre.

Le défenseur français de 25 ans, formé à l’AS Saint-Étienne, a publié sur son compte Instagram plusieurs captures d’écran de messages reçus en privé. Parmi eux figuraient des propos explicites : « Put*** de singe stupide. Tu devrais être mis dans un zoo après ce carton rouge. Tu es un idiot », accompagnés d’émoticônes représentant des singes.

Wesley Fofana a dénoncé l’inaction persistante face à ces comportements : « En 2026, c’est toujours la même chose, rien ne change. Ces gens ne sont jamais punis. Vous créez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien », a-t-il écrit après avoir rendu ces messages publics.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien Stéphanois est visé. En mars dernier déjà, après une défaite de Chelsea contre Arsenal, il avait reçu des insultes similaires.

Un joueur de Burnley également ciblé

Lors de cette même rencontre, le milieu tunisien Hannibal Mejbri, impliqué dans l’action ayant entraîné le premier avertissement de Fofana, a lui aussi signalé des messages racistes. Selon des publications consultées, un internaute l’aurait qualifié de « singe terroriste », accompagné de plusieurs émoticônes.

Burnley FC a rapidement réagi. Dans un communiqué, le club a affirmé que « tout le monde au Burnley FC est révolté par les insultes racistes proférées en ligne » et a précisé avoir signalé les faits à Meta, maison mère d’Instagram, tout en sollicitant le soutien de la Premier League et de la police afin d’identifier l’auteur. Le club a rappelé appliquer une politique de « tolérance zéro » envers toute forme de discrimination.

Chelsea soutient Fofana dans un contexte nauséabond

Chelsea a également apporté son soutien à son défenseur. Dans un communiqué officiel, le club londonien a dénoncé des « injures racistes odieuses » et assuré qu’un tel comportement « ne sera pas toléré ». Chelsea a indiqué collaborer avec les autorités compétentes et les plateformes concernées afin que « les mesures les plus fermes possibles » soient prises.

Ces nouveaux faits interviennent dans un contexte marqué par plusieurs affaires récentes de racisme dans le football européen, notamment celle visant Vinicius Junior en Ligue des champions. Les instances anglaises ont de nouveau appelé à renforcer la lutte contre les discriminations en ligne, alors que les joueurs continuent d’être exposés à des messages haineux sur les réseaux sociaux.