L’ASSE boucle sa préparation estivale avec deux victoires et trois défaites. Si certains motifs d’espoir se dessinent, le club devra hausser le ton pour son retour en Ligue 2.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Verts. Après un premier succès face au FC Étoile Carouge (3-1), pensionnaire de deuxième division suisse, grâce à des réalisations de Fomba, Old et Davitashvili, l’ASSE avait confirmé contre Troyes (1-0) avec un second but de Ben Old. Deux matchs, deux victoires : les signaux étaient positifs.

Mais la suite a sonné comme un coup d’arrêt. Les hommes d’Eirik Horneland se sont inclinés face au Servette Genève (2-3), malgré des buts signés Cardona et Boakye. Puis, ils ont subi deux revers inquiétants : un 0-3 contre le Paris FC et une courte défaite 0-1 contre Cagliari, club de Serie A.

Au final, les Verts terminent leur préparation avec 6 buts inscrits et 8 encaissés. Un déséquilibre défensif qu’il faudra corriger très rapidement pour ne pas subir les foudres de la Ligue 2.

Ben Old, la bonne surprise de l’été stéphanois

Parmi les satisfactions, le nom de Ben Old revient avec insistance. Auteur de deux buts en cinq matchs, le jeune Néo-Zélandais s’impose comme un sérieux candidat à une place de titulaire sur le front de l’attaque. Sa mobilité, sa percussion et sa justesse technique ont marqué les esprits.

D’autres éléments se sont également illustrés, comme Lamba, solide et très actif dans l’entrejeu. En revanche, certains cadres attendus comme Davitashvili ou Stassin n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière.

Sur le plan défensif, le bilan reste plus mitigé. Huit buts concédés en cinq matchs, dont trois face à une équipe de Ligue 2, laissent planer le doute sur la solidité du bloc. La montée en puissance de Nade ou Traoré devra être au rendez-vous dès la première journée de championnat.

Une semaine pour gommer les doutes avant la reprise pour l'ASSE

Avec trois défaites sur les trois derniers matchs, l’ASSE n’aborde pas la reprise en confiance totale. Le collectif semble encore en rodage, notamment dans la gestion des temps faibles. Les automatismes, particulièrement dans le secteur défensif, sont encore fragiles.

Horneland aura une semaine pour ajuster son onze type et affiner les derniers détails avant le grand saut. Le coach stéphanois devra surtout raviver la flamme observée lors des deux premières rencontres amicales. Le retour dans l’élite ne pardonnera aucune approximation.

Les Verts devront montrer un tout autre visage s’ils veulent réussir leur opération montée dès les premières journées. La préparation a livré quelques promesses… mais aussi de sérieuses alertes à ne pas prendre à la légère.