Non retenu à la reprise avec les pros de l’ASSE, Darling Bladi a choisi de prendre son envol. À 21 ans, l’ancien latéral gauche des Verts s’est engagé avec le Betis Séville. Un nouveau chapitre ambitieux s’ouvre pour ce pur produit du centre de formation stéphanois.

Le 17 juin dernier, l’absence de Darling Bladi lors de la reprise de l'entraînement à L'Étrat n’est pas passée inaperçue. Alors que plusieurs jeunes espoirs du club étaient attendus pour le premier rassemblement sous les ordres d’Eirik Horneland, l’ancien pensionnaire de Bourg-en-Bresse Péronnas n’avait tout simplement pas été convoqué. Un choix surprenant au regard de la saison pleine réalisée par le latéral gauche en National 1.

Darling Bladi : Une mise à l’écart incomprise

Formé dans le Forez depuis 2019, Bladi sortait d’un exercice 2024-2025 réussi en prêt. Pourtant, à l’instar de jeunes comme Aiki, Cissé, Mayilla ou Othman, il n’a pas été retenu pour poursuivre l’aventure. L’ASSE, qui a récemment promu Lassana Traoré, a clairement effectué des choix.

En coulisses, la séparation semblait actée depuis plusieurs semaines. Mis à l’écart, Bladi a poursuivi son travail individuellement, s’entraînant en dehors du groupe professionnel dans l’attente d’un nouveau challenge. Un contexte délicat mais qui n’a jamais entamé sa détermination.

Le Betis Séville, un tremplin rêvé

Le choix est désormais officiel : Darling Bladi s’est engagé avec le Real Betis Balompié. Le club andalou, pensionnaire de Liga et habitué des joutes européennes, a été séduit par son profil moderne de latéral gauche. Doté d’un vrai coffre, capable de répéter les efforts et de s’adapter à différents systèmes de jeu, Bladi débarque en Espagne pour renforcer l’équipe du Betis… avec de solides ambitions.

Un transfert qui peut surprendre, mais qui reflète bien la mentalité du joueur. Quitter son cocon formateur pour découvrir un nouveau championnat, dans une culture de jeu exigeante, montre sa volonté de sortir de sa zone de confort et de viser plus haut.

Ses premiers mots au Betis

Dans ses premiers mots à Séville, Bladi n’a pas caché sa joie et son émotion :

« Je suis très heureux, pour moi et pour ma famille, mes proches en France, mes sœurs et mon frère. C’est une grande opportunité d’apprendre et de jouer un autre football. L’Académie ici est parfaite, l’environnement est top, et je m’entends déjà bien avec mes nouveaux coéquipiers. J’espère faire une belle saison et apporter ma pierre à l’édifice. »

Dans un communiqué officiel publié samedi, le club stéphanois a confirmé le départ de son joueur :

« Vert depuis 2019, Darling Bladi (21 ans) rejoint le Betis Séville dans le cadre d'un transfert. Le latéral gauche, Stéphanois depuis 2019 et prêté en National au Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 la saison dernière, rejoint le groupe Réserve du club pensionnaire de Liga. L’ASSE lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière dans ce nouveau club Vert et Blanc. »

Un avenir à suivre de près

Passé sous les radars du staff professionnel malgré une belle progression, Darling Bladi aura désormais l’occasion de prouver sa valeur sous d’autres couleurs… mais toujours vertes et blanches. Son profil polyvalent et son envie farouche de réussir pourraient bien faire parler de lui de l’autre côté des Pyrénées.