Icône passée de l’AS Saint-Étienne, Pierre-Emerick Aubameyang fait officiellement son retour en Ligue 1 sous les couleurs de l’OM, 1 an après avoir quitté la cité phocéenne. L’ancien buteur stéphanois vient de passer une saison en Arabie-Saoudite.

Arrivé à Saint-Étienne à l’été 2011, Aubameyang va rapidement devenir l’un des visages les plus marquants de la Ligue 1. Recruté par Christophe Galtier en provenance du Milan AC, le buteur gabonais explose sous le maillot vert. Sa vitesse, son sens du but et son charisme en font rapidement un chouchou du public de Geoffroy-Guichard.

Avec 41 buts en 97 matchs et une Coupe de la Ligue remportée en 2013, “Aubame” laisse une empreinte durable à l’ASSE. Sa complicité avec des joueurs comme Max-Alain Gradel ou Romain Hamouma, son look excentrique et ses célébrations uniques marquent toute une génération de supporters stéphanois.

Début juillet 2025, Pierre-Emerick Aubameyang était de retour à Saint-Étienne, non pas pour un transfert surprise, mais pour accompagner son neveu Enzo, à l’essai avec le club stéphanois. Une visite qui n’est pas passée inaperçue au centre sportif de L’Étrat, où l’ancien international gabonais a pu échanger avec plusieurs membres du staff et saluer quelques anciens visages familiers.

Ce retour, même bref, a ravivé la flamme chez de nombreux supporters des Verts, nostalgiques des années flamboyantes d’Aubameyang sous le maillot stéphanois. Une parenthèse émotive pour celui qui, malgré ses passages prestigieux en Angleterre et en Allemagne, n’a jamais caché son attachement pour l’ASSE.

Une carrière brillante après son départ de l’ASSE

Après avoir brillé au Borussia Dortmund puis à Arsenal, Aubameyang poursuit sa carrière à Chelsea. Son passage chez les Blues sera plus compliqué, il sera prêté 6 mois à Barcelone où il aura l’occasion de briller à nouveau. Il retourne brièvement à Londres une fois son prêt réussi au Barca, avant de revenir en France à l’été 2023 sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Un retour très attendu par les fans de football français, curieux de voir si l’ancien Vert pouvait encore briller en Ligue 1 à 34 ans.

À l’OM, Aubameyang n’a pas déçu. Véritable leader offensif du club phocéen, il enchaîne les performances solides, inscrivant 14 buts en championnat la saison 2023-2024. Il brillera également en Europa League avec 10 buts en 11 titularisations.

Cette performance lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (34 buts) dépassant un ancien de Ligue 1, Radamel Falcao. Son expérience européenne et son sens du collectif ont fait de lui un rouage essentiel de l’effectif marseillais.

Aubameyang déjà de retour à l’OM

L’été dernier, Pierre-Eymeric Aubameyang avait quitté Marseille, 1 an après son arrivée. Le Gabonais avait rejoint Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. L’ancien stéphanois a résilié son contrat il y a quelques jours avant d’être à nouveau contacté par l’OM pour un retour.

1 an après son départ en Arabie-Saoudite, il revient à Marseille et apportera toute sa palette pour aider le club à éviter de faire de la figuration en Ligue des Champions.