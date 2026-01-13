Comme chaque week-end, plusieurs anciens joueurs de l’AS Saint-Étienne ont animé l’actualité. Parfois de manière décisive, parfois dans des contextes plus compliqués. Des passes décisives, aucun but (désolé !), un carton rouge : tour d’horizon des performances à retenir pour nos anciens Verts.

Le week-end a été particulièrement mouvementé pour Yvann Maçon, qui vivait sa première apparition officielle sous les couleurs de l’AEL Larissa. Sur la pelouse de Kifisia FC, le latéral droit a écopé d’un premier avertissement avant d’être expulsé à la 65e minute. Cela laissa son équipe à dix lors d’un match nul (1-1). Des débuts très compliqués pour l’ancien Stéphanois, tout juste arrivé en Grèce.

En Coupe de France, certains ex-Verts ont en revanche su se montrer décisifs malgré l’élimination. Avec US Orléans, Esteban Mouton s’est illustré face à l’AS Monaco. En délivrant la passe décisive sur l’unique but orléanais (défaite 1-3), sa performance a été remarquable. Malgré l'élimination, dans un match où Orléans n’a jamais fermé le jeu. Même constat pour Samy Messili, passeur décisif pour les Hauts Lyonnais lors de la défaite 3-1 face au FC Lorient.

Franck Honorat un ancien Vert toujours décisif en Allemagne

À l’étranger, Franck Honorat continue de s’imposer comme une valeur sûre du Borussia Mönchengladbach. L’ancien ailier stéphanois a été passeur décisif lors de la large victoire contre FC Augsburg (4-0). Il a ensuite cédé sa place à l’heure de jeu. Une prestation qui lui permet d'asseoir son influence dans le jeu offensif du club allemand.

Enfin, Rémy Cabella a une nouvelle fois répondu présent avec le FC Nantes et prouvé que son arrivée chez les Canaris constituait une vraie valeur ajoutée. Il fut passeur décisif face à l’OGC Nice. Cependant, l’ancien Vert n’a pas pu empêcher l’élimination des Canaris. Ils furent battus aux tirs au but après un nul 1-1 au terme du temps réglementaire.

Les anciens Verts n'ont pas marqué durant un week-end pauvre en rencontres côté français pour cause de coupe de France. Gageons que la semaine prochaine sera plus fructueuse !

Source : Anciens Verts