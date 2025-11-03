Terrible coup dur pour Victor Lobry. Le milieu de terrain d’Amiens SC, passé par l’AS Saint-Étienne, souffre d’une rupture des ligaments croisés. Sa saison est terminée.

Samedi face à Grenoble, le capitaine de l’Amiens SC s’est écroulé sur la pelouse du Stade de la Licorne. L'inquiétude était immédiate. Ce lundi matin, le verdict médical est tombé : rupture des ligaments croisés. Une blessure grave, synonyme d’absence de plusieurs mois.

Amiens derrière Capitaine Lobry

Dans un message publié sur ses réseaux, le club picard a exprimé son soutien à son capitaine : « L’Amiens SC déplore les résultats des examens médicaux réalisés ce matin, qui ont confirmé une rupture des ligaments croisés pour notre capitaine, Victor Lobry. Nous lui souhaitons un rétablissement complet et serein, dans la force et la détermination qui le caractérise. »

Lobry s’était imposé à Amiens

Arrivé en Picardie à l’été 2023 après un passage en demi-teinte à Saint-Étienne, Victor Lobry avait retrouvé un rôle central à Amiens. Homme d’expérience et leader naturel, il portait le brassard de capitaine depuis plusieurs semaines. En 13 apparitions cette saison en Ligue 2, il avait inscrit un but, mais était devenu un pilier du dispositif amiénois.

Avec son sens du jeu, son activité constante et son influence dans l’entrejeu, Lobry s’était remis sur les rails après son passage compliqué dans le Forez, où il n’était pas parvenu à s’imposer durablement dans le onze de base.

Une blessure qui rappelle des souvenirs aux Stéphanois

Passé par l’ASSE lors de la saison 2022-2023, 2023-2024, Victor Lobry avait disputé 53 matchs sous le maillot vert, inscrivant un but. Si son passage n’a pas marqué tous les esprits sur le plan statistique, son état d’esprit irréprochable et son engagement ne pouvait être contesté.

Sa blessure intervient alors qu’Amiens lutte pour remonter à une place dans le haut du tableau, et son absence longue durée pourrait peser lourd dans les mois à venir. Actuellement 12ème avec 15 points au compteur, la grave blessure de Victor Lobry ne va pas aider les Picards.

À retenir :

Blessure : rupture des ligaments croisés

Durée d’indisponibilité estimée : 6 à 8 mois

19 matchs joués cette saison avec Amiens

Ex-joueur de l’ASSE (2022-2023, 53 matchs)

Toute la rédaction de Peuple-Vert.fr adresse un message de soutien total à Victor Lobry dans cette épreuve. Courage à lui !

Source : Amiens SC