L'ASSE est fixée pour son entrée en lice. Les Verts affronteront l'AS Quetigny au 7ᵉ tour de Coupe de France. Un tirage au sort qui ravi les joueurs du club bourguignons.

C'est un véritable conte de fée pour les joueurs de l'AS Quetigny. Ils en rêvaient, leur vœux a été exaucé. Ils recevront l'ASSE en Coupe de France. L'entraineur du club de Régional 2 ne cache pas son émotion et sa satisfaction.

David Regnet, entraîneur de Quetigny (R2) : « Bien avant de connaître la composition des groupes (qui répartissent les clubs avant le tirage) et même avant le 6e tour, on en parlait déjà entre nous : Saint-Etienne, c’est le meilleur tirage possible au niveau des clubs de Ligue 2. C’est un club très respecté et admiré aussi, peu importe qui on supporte, et qui va ramener beaucoup du monde. On peut dire qu’on a tiré le gros lot. Les premiers mots dans notre groupe WhatsApp avec les joueurs, c’est ‘‘match d’une vie’’. J’espère que certains auront la chance d’évoluer plus haut, plus tard, et qu’ils pourront revivre ça, mais pour d’autres, c'est vraiment le match d’une vie. »

Quetigny - ASSE au Stade Gaston Gérard ?

Quetigny aimerait recevoir l'ASSE dans les meilleures conditions. L'occasion de frapper fort pour un moment qui restera historique pour beaucoup d'entre eux.

David Regnet, entraîneur de Quetigny (R2) : « Atteindre ce 7e tour, cela représentait déjà beaucoup, pour l’ensemble du groupe senior, pas uniquement ceux qui ont joué le match, mais pour le club en général. Il faudra qu’on soit à la hauteur de l’événement, qu’on puisse parler en bien du club après les événements qu’il y a eu dimanche et qui sont tristes … Il faudra faire attention à tout. On verra où le match sera organisé, je ne pense pas que le stade des Cèdres soit homologué pour accueillir une L2, mais à Gaston-Gérard, ce serait vraiment bien. »

Source : Bien Public